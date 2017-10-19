Боевики «ЛНР» собрались работать над точностью минометной стрельбы

Для этого они собираются проводить учения и ждут поставок оружия из РФ

Командование «2 АК ЛНР» планирует в ближайшее время резко улучшить «качество подготовки миномётных расчётов», путем проведения ряда учебных сборов, доукомплектования подразделений личным составом и новой материальной частью. Об этом в Facebook написал координатор «Информационного Сопротивления» Дмитрий Тымчук.

В частности, по информации Тымчука, ожидается поступление из Российской Федерации 40 единиц ранее заказанных 82-мм миномётов.

Кроме того, в сообщении источника отмечено, что «6-й омсп» («казачий») из состава «2-го АК ЛНР» получил маршевое пополнение, прибывшее из РФ в Кадиевку (Стаханов) — до 200 российских наемников. Также – не менее 20 единиц пехотного вооружения (82-мм миномётов, станковых гранатомётов типа СПГ и АГС, ЗУ-23-2).