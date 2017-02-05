Новый КПВВ откроют в Новотошковском?

Руководство Луганской областной военно-гражданской администрации обратилось в Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины с предложениями по открытию дополнительного пункта пересечения линии разграничения сторон «Алчевск — Новотошковское — Лисичанск» и создания КПВВ «Новотошковское». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В частности, предложено вынести данный вопрос на рассмотрение центральных органов исполнительной власти, а также во время очередного раунда переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как указано в обращении, расположение пгт Новотошковское Попаснянского района непосредственно на автомобильной трассе (Г-66) в значительной степени решает вопросы прибытия к пункту пропуска жителей населенных пунктов, расположенных на неподконтрольной украинский власти территории Луганской области. Анализ состояния коммуникаций и объектов инфраструктуры свидетельствует о том, что есть возможность организовать КПВВ в полном соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Кроме этого, вблизи планируемого места создания контрольного пункта расположено бомбоубежище на 300 человек, что позволяет, в случае начала обстрелов, в течение сжатых сроков провести эвакуацию граждан.

Предполагается, что наличие постоянных пунктов наблюдения международных организаций (ОБСЕ, Красный Крест и проч.) позволит в значительной степени повысить уровень безопасности гражданского населения во время работы пункта пропуска.

Создание дополнительного контрольного пункта пропуска через линию разграничения уменьшило бы нагрузку на пешеходный переход в Станице Луганской, значительно бы снизило уровень социальной напряженности и устранило почву для разжигания антиукраинской пропаганды.

Напомним, в течение прошлого года руководством ОВГА было реализовано две попытки открыть КПВВ «Золотое». С этой целью было расширено и обустроено объекты инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда, созданы укрытия для гражданских лиц, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, создана устойчивая система для обеспечения деятельности пункта въезда-выезда. Однако КПВВ «Золотое» так и не удалось открыть.