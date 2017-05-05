«Почта ЛНР» вводит новую марку

В канун годовщины «референдума» «почта ЛНР» презентовала новую марку

В незаконной организации «ЛНР» введена в обращение художественная марка, посвященная так называемому «дню республики». Новинка вводится в обращение с 11 мая 2017 года. Об этом сообщает сайт «Луганский информационный центр».

Формат марки 30 на 40 мм.

Формат листа: А-5.

Марки выпущены тиражом 1800 экземпляров.

Изделие оформлено в красно-синих тонах. На марке изображен памятник «Они отстояли Родину» (установлен в 2016 году), который уже пытались подорвать в Луганске.

«Номинальная цена марок – 25 рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, так называемая «ЛНР» уже выпускала художественные марки, приуроченные к разным датам.