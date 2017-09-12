Опубликовано от

Норвежский совет по делам беженцев раскритиковал украинскую позицию относительно ВПЛ


Представители Норвегии полагают, что украинцы, проживающие на неподконтрольной территории, должны быть обеспечены пенсиями

Норвежский совет по делам беженцев заявил, что Украине необходимы новые механизмы по работе с пенсионерами, проживающими в ОРДЛО. По мнению организации, граждане с неподконтрольной территории должны иметь беспрепятственный доступ к своим пенсиям.  Об этом говорится в распространенном организацией пресс-релизе, пишет в Facebook International Human Rights Community .

Отмечается, что почти 600 000 граждан Украины потеряли свою пенсию или не получали ее определенное время с декабря 2014 года. Это в основном пожилые люди, которые живут на неподконтрольной территории на востоке Украины. Согласно действующему законодательству, чтобы продолжать получать пенсию, они должны переехать на подконтрольную территорию и зарегистрироваться внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

«Как гражданин Украины, имея украинский паспорт и будучи налогоплательщиком, я имею такое же право на пенсию, как и любой другой гражданин Украины, проживающий на подконтрольной территории», — заявляет 53-летний Михаил, проживающий на оккупированной части Донбасса. Он почти год не получал свою пенсию, поэтому был вынужден обратиться в суд. Благодаря судебному решению в июле 2017 года Михаил получил пенсионную выплату за предыдущий год. Однако, если он и дальше будет жить на неподконтрольной территории, выплату его пенсии снова остановят и ему снова придется обращаться с иском в суд.

«До сих пор украинские суды преимущественно удовлетворяли иски в пользу пенсионеров-истцов. Но следует констатировать, что лишь 10% пострадавшего населения пытались отстаивать свое право на пенсию в судах», — говорится в сообщении.

По данным Представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине, в январе 2016 года — апреле 2017 года количество лиц, получающих пенсию и проживающих на временно неподконтрольной правительству территории, резко уменьшилось на 560 000 человек. Многие потеряли свою выплату из-за верификации статуса ВПЛ и места фактического проживания.

«Пожилые люди, оставленные на неподконтрольных территориях, — наиболее незащищенные граждане. Для многих из них пенсия — единственный источник существования. Украина как участница международных конвенций, которые гарантируют социальную защиту своих граждан, должна принять все меры, чтобы обеспечить их права», — заявил директор Представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине Кристофер Мейли.

В организации убеждены, что украинская власть должна приложить все усилия и убрать привязку к пенсии статуса ВПО и места жительства на подконтрольной правительству территории, а также необходимо разработать стратегию по обеспечению пенсионных выплат тем, кто имеет физические ограничения и не может ездить на подконтрольную территорию.

Представители гражданского общества и международных организаций поддерживают инициативы украинской власти о внесении изменений в пенсионное законодательство.

«Совместно был разработан конкретный механизм выплаты пенсий гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Такой механизм был включен в недавно зарегестрированый законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан». Норвежский совет по делам беженцев надеется, что Верховная Рада и правительство Украины сразу поддержат эту инициативу, и граждане с неподконтрольных территорий будут иметь беспрепятственный доступ к своим пенсиям», — говорится в сообщении.

Ранее Реальная Газета сообщала, о каких датах должен помнить переселенец, чтобы сохранить свои социальные выплаты

Добавить комментарий