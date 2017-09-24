Телевидение «ДНР» показало невредимого Тимофеева

По мнению «министра», его пытались убить из-за успехов «республики» в сельском хозяйстве

23 сентября несколько телеканалов, подконтрольных группировке «ДНР» показали сюжеты, в которых фигурировал «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев, на которого утром, по сообщениям СМИ, было совершено покушение.

В частности, репортажи с «министром» показали каналы «Первый республиканский» и «Оплот». Оба материала датированы 23 сентября. В них речь идет о том, что «ДНР» сама обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства, что не нравится украинским властям.

«Донецкая народная республика полностью обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства… Такая позиция неприемлема для официального Киева, представители которого всеми силами пытаются навредить становлению нового независимого государства», – сказано в сюжете.

В конце обоих материалов Тимофеев говорит, что Украина – террористическое государство и действует соответствующими методами. Эти слова в материале поданы как опровержение того, что «министр» сильно пострадал во время покушения. При этом сам Тимофеев ничего не говорит об утреннем происшествии. Эту информацию озвучивает голос диктора за кадром. При этом утверждается, что Тимофеева пыталась убить «диверсионная группа, подконтрольная Киеву».

Напомним, 23 сентября в Донецке совершено покушение на «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева (кличка «Ташкент»).