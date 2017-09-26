Нескрытая угроза: на Донбассе фиксируют передвижение танков

В конце прошлой недели внимание общественности привлекли внимание отчеты СММ ОБСЕ о передвижении в ОРДЛО военной техники там, где её быть не должно. Это породило новую волну разговоров об эскалации конфликта на Донбассе. Однако запрещенные Минскими договоренностями танки и гаубицы ездят по территории группировок «Л-ДНР» далеко не в первый раз

Кира Молчанова

Что «увидел» беспилотник ОБСЕ?

22 сентября на официальном сайте СММ ОБСЕ появился отчет, в котором публиковались результаты воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству районах за последние несколько дней.

Так, днём ранее беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал 17 сентября 21 самоходную гаубицу к юго-востоку от села Терновое (57 км к востоку от Донецка). Позже, 18 сентября, гаубицы были замечены недалеко от поселка Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска). Всего там беспилотник зафиксировал 23 орудия – 17 самоходных и 6 буксируемых гаубиц. Еще 11 буксируемых орудий были замечены к юго-востоку от пгт. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска). Там же БПЛА заснял 2 РСЗО неизвестного типа. Еще 16 ракетных систем залпового огня находились приблизительно в 6 км к юго-востоку от г. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска). Через день, 20 сентября, беспилотник наблюдателей обнаружил 3 единицы буксируемой артиллерии (Д-20, 152 мм) возле с. Верхнешироковское (85 км к югу от Донецка).

БПЛА наблюдателей зафиксировал всю эту технику там, где она нарушала Минские договоренности.

Ещё много военной техники находилось за пределами линии отвода вооружения, но вне выделенных мест хранения в ОРДЛО. Так, 17 сентября к юго-востоку от Тернового беспилотный летательный аппарат наблюдателей зафиксировал 24 танка, а к западу от Мануйловки (65 км к востоку от Донецка) 41 танк. 18 сентября 18 единиц буксируемой артиллерии и 32 танка появились возле поселка Мирное (28 км к юго-западу от Луганска). Примерно то же самое беспилотник наблюдателей зафиксировал в 6 км к юго-востоку от Миусинска. Там находились 22 гаубицы (10 самоходных и 12 буксируемых) и 18 танков. Еще 25 танков и 6 зенитных ракетных комплексов СММ наблюдала к юго-востоку от населенного пункта Бугаевка. 32 танка находились возле села Круглик (31км к юго-западу от Луганска).

Итак, 17 сентября СММ ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной части Донбасса 66 единиц военной техники. 18-го – 173 единицы. И еще 3 – 20 сентября. Вся эта техника либо нарушала границы отвода вооружения, либо находилась вне мест хранения.

Кроме того, СММ фиксировала боевые бронированные машины, следы от транспортных средств военного типа (в том числе танков) и радар в разных населенных пунктах ОРДЛО в пределах зоны безопасности.

Прочие случайные неслучайные встречи

Перечисленные случаи – далеко не единичные явления. Просто за последнюю неделю передвижение техники боевиков достигло таких масштабов, что пришла пора обеспокоиться. Хотя наблюдатели и украинская разведка фиксировали передвижение «запрещенной» Минским меморандумом техники задолго до описанных событий.

Так, 14 сентября БПЛА наблюдателей засекли «19 танков и зенитный ракетный комплекс (9К330 «Тор») недалеко от Шимшиновки. По оценке СММ, вооружение было выстроено для проведения учений. В том же районе БПЛА выявил 3 миномета (120 мм)», ‒ говорится в отчёте СММ ОБСЕ, опубликованном 20 сентября 2017 года.

«12 сентября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия обнаружил 1 противотанковую пушку (МТ-12 «Рапира», 100 мм) неподалеку с. Калиновка (55 км к северо-востоку от Донецка)», ‒ сказано в отчете наблюдателей за 15 сентября.

«12 сентября наблюдатели видели три колонны, в состав которых входили переправо-десантные средства и техника, двигались на север по автодороге H21 вблизи подконтрольного «ЛНР» пгт Георгиевка (15 км к югу от Луганска)», ‒ сообщила миссия в Factbook.

«В неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 14 неподвижных реактивных систем залпового огня (РСЗО; одну БМ-27 «Ураган», 220 мм, и тринадцать БМ-21 «Град», 122 мм) вблизи с. Лесное (67 км к юго-западу от Луганска) 4 сентября, а 6 сентября ‒ 6 танков (Т-64) на территории ремонтной базы в Луганске, что является нарушением линий отвода», ‒ отмечается в отчете ОБСЕ за 9 сентября.

Согласно совсем недавним данным, беспилотник ОБСЕ обнаружил большое количество вооружения и другой техники, которая, по-видимому, была в надлежащем состоянии, отремонтирована и заряжена. «БПЛА зафиксировал 30 танков (двадцать восемь Т-64 и два Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 6 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), 9 минометов (120 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм), а также 56 боевых машин пехоты (БМП), 6 грузовиков, на каждом из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), 14 бронированных машин (13 МТ-ЛБ и 1 БРДМ), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (ВТ-55) и 3 инженерных машины разминирования (две УР-07 и одну УР-77)», ‒ говорится в отчете миссии за 23 сентября.

В этом же отчете упоминается действующий лагерь боевиков возле села Долгое (22 км к северо-западу от Луганска). Там, по данным наблюдателей, расположены огневые позиции, блиндажи и траншеи. Все это либо недавно оборудовано, либо еще возводится.

Что всё это значит?

Подобную активность боевиков, конечно, можно связать с учениями «Запад-2017» в Беларуси и учениями, проводимыми группировками «Л-ДНР» на оккупированной территории. Совместные стрельбы России и Беларуси проходили с 14 по 20 сентября. «Армии» незаконных «республик» на них, естественно, не позвали. Но боевики организовали свои учения на территории ОРДЛО, организовав их в одно время с российскими маневрами. По данным «министерства обороны ЛНР», в этих учениях принимали участие более 100 единиц военной техники и около 600 человек личного состава.

Учения в ОРЛО прошли 14 сентября, так что ими можно объяснить передвижение военной техники в начале месяца. Что касается данных, полученных ОБСЕ с 17 по 21 сентября, то объяснить их тактическими занятиями в «республике» уже не получается.

Глядя на карту оккупированных территорий становится понятно, что военную технику расположили не для скорого удара. Танки, гаубицы и зенитные установки фиксируются по большей части в глубоком тылу. Стремительного марш-броска к линии соприкосновения в ближайшее время не будет. С другой стороны, огромный кусок неконтролируемой государственной границы с Россией оставляет свободу для маневров. Технику, которую видели беспилотники ОБСЕ можно как вывести, так и дополнить новыми боевыми машинами и орудиями. Судя по тому, что возле нескольких населённых пунктов видели инженерную технику и новые огневые позиции, РФ не собирается ничего выводить с Донбасса.

Учения, которые боевики провели в одном информационном поле с россиянами, и передвижение техники в нарушение Минского меморандума с одной стороны говорят, что группировки «Л-ДНР» охотно играют мышцами, а с другой – свидетельствуют о том, что ОРДЛО готовы быть незаконным анклавом России. При этом «Минском» боевики готовы пренебречь.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Реальной газеты» и Центра исследований армии, конверсии и разоружения