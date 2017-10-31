В Луганской области неизвестный бросил гранату жилой дом

60-летняя хозяйка находится в больнице с осколочными ранениями. О мотивах «бомбиста» полиция не сообщает

28 октября в селе Мусиевка Луганской области неизвестный бросил гранату РГД-5 в магазин и две гранаты в частный дом. В результате осколочные ранения получила 60-летняя хозяйка дома. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области в Facebook.

«Вечером, в 20 часов неизвестный открыл входную дверь в помещение продуктового магазина, расположенного по ул. Центральной в с. Мусиевка Меловского района, и бросил гранату РГД-5, которая не сдетонировала (кольцо было выдернуто, чека осталась). В 22.15 неизвестный бросил гранаты во двор и в окно жилого дома, в результате чего произошли взрывы», — говорится в сообщении.

Пострадавшая сейчас находится в больнице.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, которые причастны к совершению этих преступлений.