Неидеальные соглашения: ожидать ли переформатирования «Минска-2»?

О том, что с Минскими соглашениями что-то не то, заговорили сразу после подписания этого документа в феврале 2015 года. С тех пор в СМИ по обе стороны линии разграничения время от времени начинают говорить о смене «Минска-2» на предполагаемый «Минск-3» или даже совсем иной формат

Кира Молчанова

Что не так с «Минском-2»? Мнение экс-президентов

Первый президент Украины Леонид Кравчук в июне 2017 года заявил, что «Минск» невыгоден Украине. По его мнению, ошибкой было сажать за стол переговоров представителей боевиков: контролируя «марионеточных» переговорщиков в виде делегаций «Л-ДНР», Россия получила возможность дистанцироваться от переговорного процесса и играть роль «наблюдателя». По нению Леонида Кравчука, это перевело в глазах мирового сообщества военную агрессию Кремля на Донбассе в положение внутреннего конфликта. РФ же может делать вид, что пытается помочь Украине урегулировать конфликт (вспомнить хотя бы недавнее заявление Путина о согласии разместить на Донбассе миротворцев ООН на своих, особенных условиях).

Исправить ошибку он предлагает, исключив группировки «Л-ДНР» из переговоров. «Этот формат, минский, в таком составе и с такой философией не может решить основного принципиального вопроса – вернуть территории Украины Украине, восстановить границы и установить украинскую власть на всех территориях. Этот формат это не решит», – добавил Кравчук.

Он уверен, что «Минск» нуждается в изменении и расширении количества его участников.

Кто может стать этими участниками, рассказывает уже второй экс-президент Украины Леонид Кучма. Он полагает, что к переговорам стоит подключить представителей США.

Кучма является представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, поэтому часто контактирует как с представителями РФ, так и группировок «Л-ДНР». Он уверен, что «минский формат», в котором сейчас работает группа, не будет достаточно эффективным, если к нему не присоединятся другие государства. Дальнейшее продолжение в рамках действующего формата приведет только к разрешению локальных проблем, в то время как деоккупация Донбасса не произойдет.

Ситуацию спасут новые игроки, – эксперты

По мнению политологов, переформатирование переговорного процесса должно произойти за счет введения новых стран-участников.

Вслед за первым президентом, народный депутат Андрей Билецкий тоже полагает, что действующий формат ведения переговоров невыгоден для Украины. По его мнению, Франция и Германия – самые слабые западные страны с точки зрения пророссийской позиции. А вот нелояльные к России Великобритания и США в процесс переговоров почему-то не попали.

«Выйти из этого формата и ввести в другой формат… Выйти из имеющегося «минского формата» и ввести в переговоры, например, Соединенные Штаты и Великобританию и продолжать уже разговоры», – предлагает Билецкий.

Военный эксперт Олег Жданов констатирует, что сейчас на переговорах в Минске ничего не происходит. «Это напоминает разговор глухого и немого», – говорит он, настаивая на том, что на ситуацию может повлиять только смена формата переговоров. Он тоже полагает, что дополнить новую переговорную группу могли бы новые участники – США и Великобритания.

«Британия дважды просилась войти в этот формат, думаю, США тоже не отказались бы. Тогда автоматически «нормандский формат» сменился бы на «будапештский». У таких стран нашлись бы рычаги влияния, чтобы РФ не отказалась от участия в этих переговорах. Сейчас нужно принимать решения в плане смены формата», – рассказывает военный эксперт.

Политолог Кирилл Сазонов тоже говорит о «проблемности» «Минска»: «С одной стороны, «Минск» легализован в мире, он признан всеми. Просто из него мы не сможем выйти. С другой стороны, «Минск» не выполняется нашими оппонентами: ежедневные обстрелы, отказ от обмена пленными. То, каким выполнением Минских соглашений видит Москва – совершенно не украинский сценарий. Они хотят выставить Донбасс марионетками, боевиков оставить под видом народной милиции и все это вернуть в Украину. То, чего хочет Россия, не устраивает нас; то, что хочет Украина – не примет Россия. «Минск» невыполним, он слишком расплывчатый».

По его мнению, формат можно было бы дополнить тремя участниками – США, Британией и Польшей.

Почему «Л-ДНР» довольны «Минском-2»?

А вот на оккупированной территории «официальные» СМИ демонстрируют поразительную солидарность мнений: «Альтернативы «Минску» нет. Мы готовы выполнять соглашения, а Украина этого не делает». Так, например, заявляет называющий себя «полпредом» самопровозглашённой «ДНР» Денис Пушилин. Он полагает, что «Минск-3» невозможен.

«На данный момент альтернативы «Минску» нет. Вернее, альтернатива – это война. Политическое решение должно быть достигнуто», – сказал он журналистам в Москве.

Почти теми же фразами о безальтернативности минских соглашений говорит и Александр Захарченко: «Разумной альтернативы политическому решению конфликта в рамках Минских переговоров нет. Все другие варианты неизбежно ведут к бессмысленным смертям, разрушениям, экономическому коллапсу». Единственное переформатирование «Минска» возможно только в сторону увеличения количества участников переговоров. «Количество посредников может быть увеличено, если это будет признано целесообразным. Например, два плюс пять, как было сделано в своё время для решения приднестровского конфликта», – отмечает Захарченко, еще раз проводя параллель между ОРДО и Приднестровьем.

О минском процессе как единственно верном пути разрешения конфликта на Донбассе рассказывал и Игорь Плотницкий. Правда, текущий переговорный процесс он как-то назвал «минским тормозом» и сразу нашел виноватых. По его мнению, это произошло «благодаря значительным усилиям Запада, в частности, Германии, Франции… и Украины».

Чем дальше от «властной» верхушки непризнанных «республик», тем радикальнее становятся высказывания сторонников «Л-ДНР». Так, боевик из «ДНР», создатель батальона «Восток» и бывший сотрудник СБУ Александр Ходаковский заявил, что реализация минских соглашений на самом деле не выгодна боевикам. «Для меня реализация «Минска», как договора – это, прежде всего, дорога обратно в Украину на правах ублюдка», – категорично заявил Ходаковский.

По его мнению, раньше боевики могли надеяться на возврат в Украину и дальнейшее её переформатирование по пророссийским лекалам, но сейчас ситуация изменилась: «Теперь даже в горячечном бреду такие фантазии в голову не придут, а значит «Минск» для меня не может быть приемлемым по определению – его поезд ушел безвозвратно», – пишет Ходаковский.

Данная приверженность положениям «Минска-2» контрастирует с заявлениями тех же Плотницкого и Захарченко, которые время от времени выходят из созданного Кремлем образа. В такие моменты появляются предложения Плотницкого создать «союз непризнанных государств», заявления Захарченко о создании проекта «Малороссия». Из недавнего: 10 сентября главарь «ДНР» заявил, что лучшим вариантом завершения вооруженного конфликта на Донбассе является признание Украиной террористической «республикой».

«Идеальный вариант разойтись миром с Украиной – это независимость, чтобы Киев её признал. Это мое личное мнение, и, я думаю, такое мнение поддерживают наши граждане», – заявил боевик. Подобные заявления никак не соотносятся с соблюдением минских договоренностей (под которыми, кстати, стоят подписи обоих лидеров «республик»), но обнажают сотканную из противоречий реальность «Л-ДНР».

Возникает вопрос: зачем нужна эта игра на публику? Очевидно, затем, чтобы в выгодном свете предстал главный «миротворец» – Россия, которая стремится в глазах Запада отстраниться от конфликта и ослабить экономические санкции.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Реальной газеты» и Центра исследований армии, конверсии и разоружения