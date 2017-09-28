Премьер-министр ужаснулся условиям на пунктах пропуска

На КПВВ Донбасса и Крыма на самом высоком уровне распорядились навести порядок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман распорядился создать надлежащие условия на пунктах пропуска на Донбассе, а также на административной границе с Крымом. Свое задание он адресовал министру по делам временно неподконтрольных территорий и ВПЛ Вадиму Чернышу. Об этом Гройсман сказал во время заседания Кабинета министров, передают «Новости Донбасса».

«Вадим Олегович, я предоставляю вам абсолютно все возможности и, от имени правительства, полномочия создать надлежащие условия на этих контрольно-пропускных пунктах», – сказал премьер-министр.

По словам Гройсмана, об удасающих условиях на КПВВ ему рассказал побывавший там генпрокурор Юрий Луценко.

«То, что он мне рассказал не укладывается в нормальные условия… Знаете, из таких вещей – нормального уважения к людям и формируется наше достоинство… Должен быть фирменный украинский стиль: качество и понимание, что нельзя быть равнодушным к людям», – заявил Гройсман.

Премьер пояснил, что пересекающие линию разграничения люди и работники пунктов сталкиваются с тем, что на КПВВ нет «элементарных условий» и присутствует антисанитария.

Гройсман добавил, что к решению проблем на КПВВ должны присоединиться главы Донецкой и Луганской ОВГА Павел Жебривский и Юрий Гарбуз.

«И это мое требование и главам администраций Донецкой и Луганской областей: наведите там порядок!» – сказал он.