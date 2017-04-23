После «национализации» боевикам «налоги» уже не нужны

Украинские предприятия, «национализированные» за неуплату «налогов» в «бюджет» группировки «ДНР» (признана в Украине террористической), боевики освободили от любых платежей в «бюджет». Об этом говорится в «указе» главаря группировки Александра Захарченко.

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

Главной претензией сепаратистов к предприятиям украинской юрисдикции, работавшим в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей, была именно неуплата «налогов». Мол, они используют природные и трудовые ресурсы «республик», а группировкам от этого никакой выгоды. Поэтому владельцам поставили ультиматум: либо регистрируетесь в «налоговых органах» и платите в «бюджет», либо на предприятиях вводится внешнее управление.

Владельцы компаний, многие из которых являются международными, регистрироваться у боевиков не стали. Поскольку что это было бы финансированием терроризма. И с 1 марта в «ДНР» и «ЛНР» началась кампания по «национализации». Точнее, именно введение внешнего управления, поскольку все эти предприятия (угольные, металлургические, энергетические, транспортные, телекоммуникационные) получило внешнюю администрацию в лице некоторого ЗАО «Внешторгсервис».

А уже в апреле главарь «ДНР» Александр Захарченко подписывает «указ», где описаны функции, полномочия и условия, на которых работает этот «Внешторгсервис». И невероятным образом оказывается, что «налогов» не будет! По меньшей мере — до конца текущего года.

Пропаганда обошла «указ» молчанием

Рядовые жители оккупированных территорий Донбасса об этом еще не знают. Хотя «указ» подписан еще 4 апреля, сообщению об освобождении «национализированных» предприятий от «налогов» не нашлось места в сообщениях сепаратистских СМИ. «Указ» почти случайно нашелся на сайте главаря «ДНР» Захарченко.

В «документе» указано, что ЗАО «Внешторгсервис» выполняет функции высшего органа управления и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа управления предприятиями. Среди его функций — распоряжение имуществом (в том числе продукцией на складах и уже отгруженной), заключение сделок, открытие и закрытие банковских счетов, подача судебных исков.

Однако самое интересное заключается в п. 3 «указа»: «На предприятиях, входящих в Перечень (Приложение 1) «Постановления» «совета министров» «Донецкой народной республики» от 27 февраля 2017 ввести мораторий на уплату «налогов» (за исключением «ЕСВ» и подоходного «налога»), а также «таможенных» платежей до 31.12.2017».

Группировка «ДНР» в своем «законе о налоговой системе» установила 8 видов «республиканских» «налогов и сборах» и столько же видов местных. К первым относятся крупнейшие — «налог» на прибыль, экологический, плата за использование недр, сбор за специальное водопользование, «налог» с оборота. Ко вторым, местных, кроме упомянутого подоходного записали плату за землю, транспортный «налог» и другие.

И все это за «отжатые» украинские предприятия может не платить временная администрация, ЗАО «Внешторгсервис». Понятно, что «единый социальный взнос» и подоходный (аналог налога на доходы физических лиц) — это копейки по сравнению с остальными. А как же быть с обещаниями, что якобы внешнее управление увеличит «бюджет» группировки вдвое ?!

В Луганске — та же картина?

Какие предприятия относятся к упомянутому Захарченко перечню? Собственно Приложения с перечнем отыскать не удалось. Однако на сайте «совета министров» группировки «ДНР» нашелся текст «постановления» 27 февраля 2017 №2-1, на который «глава» ссылается в «указе».

Там речь идет про абсолютно все предприятия, которые не заключили соглашение об уплате «налогов». И назначается в качестве временной администрации ЗАО «Внешторгсервис».

Попытки найти подобные «акты» в «ЛНР» не дали полного успеха. Хотя в тех же числах сайт «совета министров» группировки сообщил об утверждении трех «постановлений» с названиями типа «О некоторых вопросах внешнего управления предприятиями — нерезидентами на территории« Луганской народной республики »(№152 / 17 от 04.04 .2017, №164 / 17 от 07.04.2017 и №166 / 17 от 07.04.2017). И во всех трех случаях — с пометкой: «Текст «постановления» опубликованию не подлежит».

Но есть основания полагать, что процесс идет такой же точно. Во-первых, еще в январе 2016 года «республики» унифицировали свои «законы» о «налоговых системах». В обоих группировках меры к «иностранным» компаниям, которые не платят «налогов», описаны в одной и той же ч.15.5 ст.15 «закона о налоговой системе».

Во-вторых, «постановления» о передаче Управления предприятиями ЗАО «Внешторгсервис» были приняты «советами министров» синхронно 27 февраля в Донецке и в Луганске.

В-третьих, собственно наличие одного внешнего органа управления на две «республики» — ЗАО «Внешторгсервис» — заставляет предположить, что и условия для него те же на обеих оккупированных территориях.

Также можно предположить причину, по которой принято решение об освобождении от «налогов» до конца года. В группировках не могут дать ладу «национализированным» предприятиям — наладить производственный процесс, сбыт продукции и обеспечить в полном объеме выплату зарплат. И надеются решить проблемы в начале следующего года, а потом уже получать «налоги» и «собрание». Если же не удастся — продлят мораторий.

Тем не менее, факт остается фактом: предприятия, «отжатые» под предлогом неуплаты «налогов» пока освобождены от платежей в «бюджета». Такая справедливость «по-новоросски».