Как получить наследство на неподконтрольной территории?

Переселенцам рассказали, как преодолеть самые распространенные проблемы, связанные с вступлением в наследство

Норвежский совет по делам беженцев предоставил инструкцию по получению наследства на неподконтрольной территории. Об этом сообщают Новости Донбасса.

Процедура вступления в наследство четко регламентирована действующим украинским законодательством. С августа 2016 года, люди, преимущественно внутренне перемещенные лица, сталкиваются с трудностями при оформлении прав на наследуемую квартиру или дом, которые находятся на неподконтрольной правительству территории Украины. Невозможность получения справки о составе семьи (так называемая «Форма-3»), запоздалое обращение к нотариусу, отсутствие свидетельства о смерти – это только несколько примеров правовых проблем, которые дают нотариусам основание для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Рассмотрим, для начала, самые актуальные вопросы, связанные с оформлением прав на наследственное имущество с позиции украинского законодательства, действующего на данный момент.

Установление круга наследников.

Согласно Порядку осуществления нотариальных действий нотариусами Украины, для оформления наследства нотариус обязан установить круг наследников. Это необходимо для определения того, нет ли наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (например, несовершеннолетних детей). Как правило, для этого нотариус просит предоставить справку о составе семьи. Однако, в случае смерти законодателя на неподконтрольной правительству территории, надлежащим образом оформленную справку о составе семьи получить невозможно.

Отсутствие информации о наследуемом имуществе в Едином государственном реестре.

Порядок осуществления нотариальных действий нотариусами Украины определяет, что в случае, если в состав наследства входит недвижимость, нотариус получает информацию о ней через Единый государственный реестр. Такая информация, однако, может быть в реестр не внесена. В таком случае у нотариуса есть основания для отказа в оформлении наследства.

Что делать наследникам, которые столкнулись с такими проблемами?

Гражданский кодекс Украины предусматривает для наследников, которые по тем или иным причинам не могут оформить свое право собственности, возможность обратиться в суд с иском об установлении факта смерти (если наследодатель умер на неподконтрольной правительству территории), об установлении фактического состава семьи и/или о признании права собственности.

Пропуск срока подачи заявления о вступлении в наследство.

Часто переселенцы и люди, которые проживают на неподконтрольной правительству территории, не имеют возможности обратиться к нотариусу в законодательно установленный срок (6 месяцев с момента смерти наследодателя). Это может быть связано с особой процедурой получения свидетельства о смерти, необходимостью ехать в другой город, состоянием здоровья и т.д. При пропуске шестимесячного срока (кроме случаев, когда наследник проживал с наследодателем на момент смерти) нотариус отказывает заявителю в оформлении наследства и разъясняет его право на обращение в суд.

Как поступить в таком случае?

В соответствии с Гражданским кодексом Украины, наследники, которые пропустили срок для принятия наследства по уважительным причинам, могут обратиться в суд с иском о предоставлении дополнительного срока на принятие наследства.

Как видим, нередко возникают ситуации, когда для защиты своих прав на наследственное имущество возникает необходимость обращения в суд.

Сколько это стоит?

Согласно Закону Украины «О судебном сборе», в 2017 году судебный сбор составляет от 640 до 8000 грн., в зависимости от денежного эквивалента требований истца (чем большая сумма, тем выше судебный сбор). Также необходимо учитывать, что суд, учитывая материальное состояние истца, может уменьшить размер судебного сбора или вообще освободить от него. Для этого необходимо вместе с исковым заявлением подать ходатайство об освобождении от уплаты судебного сбора, с указанием причин невозможности уплаты, подкрепив такое заявление доказательствами, желательно письменными.

Как составить исковое заявление?

Настоятельно рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу, так как неправильно составленное заявление может стать причиной отказа в его удовлетворении или оставления без рассмотрения судом.

Иногда наследники, обратившись к нотариусу, не предоставляют ему все документы, предусмотренные украинским законодательством.

Какие документы нужно иметь для оформления наследства?

Полный перечень документов зависит от конкретной ситуации, но в любом случае с собой необходимо иметь оригиналы:

— правоустанавливающих документов на недвижимость (например, договор купли-продажи или свидетельство о приватизации);

— свидетельства о смерти наследодателя, выданного уполномоченным государственным органом;

— завещания или документов, подтверждающих, что наследник и наследодатель являются родственниками.

Оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимость остаются у нотариуса.

При это обращается внимание, что рекомендации носят общий характер, каждое дело – индивидуально и требует детального изучения.

Кроме того, существует несколько законодательных инициатив, с помощью которых предполагается обеспечить более комплексный механизм реализации внутренне перемещенными лицами своих имущественных прав. В частности, Нотариальной палатой Украины подготовлен проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации права собственности», который определяет порядок распоряжения недвижимым имуществом, находящимся (зарегистрированным) на неподконтрольной украинским властям территории. Кроме этого, ряд правозащитных организаций добиваются упрощения формальных требований к сделкам и урегулированию специфических случаев (например, когда право собственности принадлежит несовершеннолетнему). В качестве дополнительной меры, этими организациями предложено временно (на период проведения АТО) исключить справку о составе семьи из перечня документов, необходимых для получения наследства, либо заменить ее другим документом, получение которого влечет меньшие временных и материальных затрат. Дальнейшее развитие можно будет отследить после регистрации законопроекта в парламенте.

Что касается порядка наследования, предлагается, в связи с острой необходимостью урегулирования этого вопроса, вносить изменения в подзаконные акты (изменение подзаконных актов является более быстрой и простой процедурой, по сравнению с изменением законов). Но это пока что планы.

Более детальную информацию, а также консультацию по вопросам прав внутренне перемещенных лиц можно получить в центрах правовой помощи Норвежского совета по делам беженцев: пгт.Станица Луганская, ул.Центральная, 30; г.Краматорск, ул.Катеринича, 13; г.Северодонецк, ул.Федоренко, 10 или по телефону «горячей» линии: 0-800-302-007 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Все услуги Норвежского совета по делам беженцев предоставляются бесплатно.