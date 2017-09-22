Население массово покидает Луганщину, — исследование

Согласно статистическим данным, за полгода население области сократилось почти на 16 тысяч человек

В Главном управлении статистики в Луганской области опубликовали данные о демографической ситуации в Луганской области за январь-июль 2017 года. Согласно этим данным, численность населения в Луганской области, по оценке, на 1 августа 2017 года составила 2 миллиона 174 тысячи 454 человека.

В ведомстве также отмечают, что в течение января-июля 2017 года численность населения уменьшилась на 20 тысяч 836 человек, в т.ч. вследствие естественного сокращения на 4 тысячи 930 человек и на 15 тысяч 906 человек — за счет миграционного сокращения.