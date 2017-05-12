В «ЛНР» продавцов пива обязали платить дополнительный сбор

«Налоговики ЛНР» решили, что с «наступлением лета» продавцы пива будут платить сбор на развитие виноградарства и хмелеводства

Так называемый «Госкомитет налогов и сборов (ГКНС) республики» решил, что предприниматели, которые занимаются реализацией пива и алкогольных напитков, отныне будут уплачивать ежемесячный сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Сообщение об этом публикует «Луганский информационный центр».

«В преддверии летнего сезона возрастает потребление прохладительных напитков. Такой вид деятельности приносит субъектам хозяйствования не только прибыль от продажи пива, но и дополнительные обязанности в части ежемесячной уплаты сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства и подачи отчетности в орган налогов и сборов по месту регистрации», — сообщает источник.

Согласно «закону» «О налоговой системе», сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства является республиканским сбором. Поэтому «плательщиками сбора являются субъекты хозяйствования независимо от форм собственности и подчинения, реализующие в оптово-розничной торговой сети и сети общественного питания алкогольные напитки и пиво», — подчеркнули в сообщении.

Так же налоговики зафиксировали увеличение поступлений в бюджет: с наступлением сезона, в апреле 2017 года, поступления от сбора по сравнению с предыдущими отчетными периодами имеют тенденцию роста.