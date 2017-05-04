Началось восстановление моста между Рубежным и Лисичанском

Служба автодорог совместно с военными начали капитальный ремонт моста на Луганщине

В Луганской области начался ремонт Томашевского моста, соединяющего Рубежное и Лисичанск. Мост через реку Северский Донец располагается на автомобильной дороге общего пользования и с 2014 года находится в неудовлетворительном состоянии. О начале ремонта сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Томашевский мост был взорван боевиками еще в мае 2014 года. Осенью того же года его восстановили, но с нарушением строительных норм, поэтому по мосту запретил движение транспортных средств весом более 5 тон.

«Напомним, что за время военной агрессии против нашей страны на Луганщине было разрушено шесть мостов и один путепровод. По словам начальника Службы автомобильных дорог Артема Арапова, восстановление ведется за счет Государственного бюджета. Заказчик — Служба автомобильных дорог провела тендер и выбрала подрядчиков через систему ProZorro. Выполнение работ осуществляют подрядные организации, которые выиграли тендеры на открытой площадке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тендер в 12,5 миллионов гривен выиграла Государственная специальная служба транспорта. Ремонтные работы будут осуществляться силами 19 отдельного мостового отряда 26-го объединенного отряда Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины. Для осуществления ремонта военные предоставляют свою технику и самостоятельно ведут работы. Согласно планам службы, в капитальном ремонте задействуют до 20 единиц спецтехники. На ремонт планируется потратить менее 7 месяцев, чтобы открыть мост ко Дню Независимости Украины.

Проект, по которому должен был осуществляться ремонт, не предусматривал временной переправы. Для местных жителей это могло бы обернуться серьезными трудностями: следующий мост находится на расстоянии 10 километров. Но военные самостоятельно установили понтонную переправу.

Напомним, что в октябре 2016 года на Луганщине прошли работы по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования.