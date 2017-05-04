На Светлодарской дуге погибли трое украинских военных

Спасая раненого, трое украинских военнослужащих погибли на Донбассе

Сообщение об этом опубликовал штаб АТО. «Трое наших ребят, спасая своего раненого собрата, героически погибли в районе Светлодарской дуги. Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте.

Командованием части сразу был организован поиск наших военнослужащих. Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось из-за сильного огневого противодействия противника», — говорится в сообщении.

В данный момент ведется работа по возврату тел погибших.

Ряд сепаратистских сайтов поспешили распространить информацию о том, что украинские военные принадлежали к диверсионно-разведывательной группе и были записаны ВСУ в число пропавших без вести дезертиров. Кроме того, в ряде интернет-источников сепаратисты распространили фотографии погибших.

В штабе отметили, что подобные сообщения не соответствуют действительности и являются инструментом манипуляции общественным сознанием.