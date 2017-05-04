На Донбассе построят новые телебашни для трансляции украинских каналов

В Мининформполитики анонсировали открытие двух телевышек на Донбассе до конца 2017 года

Устройства для трансляции украинских телеканалов построят в Бахмутовке и Покровске до конца 2017 года. Об этом говорится в сообщении «РБК-Украина» со ссылкой на интервью государственного секретаря Министерства информационной политики Украины Артема Биденко в эфире «5 канала».

«В Луганской области в этом году запланирована вышка в Бахмутовке, которая закроет белое пятно, и мы фактически уберем возможность слушать или видеть террористическое ТВ или радио. Второе белое пятно решается построением башни в Покровске», — рассказал замминистра.

Напомним, телебашня на горе Карачун в Донецкой области была разрушена в июле 2014 года. Позднее ее восстановили и открыли в декабре 2016 года. При этом высоты конструкции оказалось недостаточно, чтобы покрыть всю украинскую территорию и ОРДЛО.