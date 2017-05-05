«Мясная весна» пожаловалась на «русскую весну»

Представители ООО «Мясная весна» пожаловались украинской полиции на «отжим» боевиками «ЛНР» собственности фирмы

Неизвестные в камуфляже завладели собственностью ООО «ТД Мясная весна». Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области на своей странице в Facebook.

Согласно поступившей информации, неизвестные, назвавшиеся представителями так называемой «ЛНР» незаконно завладели помещениями, оборудованием и продукцией ООО, которые находились в Луганске, Алчевске и Кадиевке (неподконтрольные украинской власти города Луганской области).

Напомним, что в ЛДНР началась так называемая «национализация» предприятий.