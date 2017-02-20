Музыка, покинувшая Донбасс

Может ли конфликт на востоке Украины стать толчком для развития и достижения успеха в музыкальной сфере? Истории трех коллективов и одного диджея из оккупированных районов свидетельствуют – может!

Александр Poison Нечай

Если и существуют небесные драматурги, то пишут они свои пьесы о жизни без учета мнений и пожеланий зрителя. Причем, им плевать на вкус и просьбы общества. Возможно, они что-то знают о нашем истинном предназначении, чего не знаем мы?

В Киеве сейчас проживает большое количество музыкантов, которые по тем или иным причинам уехали с мест своего рождения, а некоторые покинули вдохновлявщие их ландшафты. Одним из таких живописных, по-своему, регионов и был Донбасс. Подобное сложно объяснить, но постиндустриальные виды, и эстетика промышленных зон по-своему влияют на людей, там находящихся. Это часто выражается в звуковых проявлениях, которые сложно сопоставить с реальностью любого депрессивного региона мира.

В предыдущем материале о психоделическом Луганске мы немного рассказывали о проявлениях таланта и о достижениях музыкантов в различных стилях. На этот раз вместо простого описания достижений музыкальных групп и проектов «Реальная газета» решила поговорить с некоторыми из них лично: что дал переезд из Донбасса, и зачем им все это творчество, неужели нельзя прожить без него?

Конечно же, это неполный охват всех, живущих в Киеве музыкантов, а скорее срез четырех разных пластов и направлений. Также, было желание поговорить с теми, кто выехал из «особых районов» не только во время конфликта. Получилось так, что всем музыкантам было задано по четыре основных вопроса. Для каждой команды они были разные из-за желания объять разные стили.

Шевченко’s Band

Шевченко’s Band образовались в Луганске еще в конце 1990-х. Сейчас их смело можно назвать одной из легенд Луганской и Донбасской рок-музыки. За это время они выступали по всей Украине, были участниками «Червоної Рути», «Перлин сезону», байкерских и массы других фестивалей.

Группа ШБ выпустила в прошлом году клип на свою песню «Цикламены». Съемки видео проходили в Киеве. Видео вышло с подтекстом и получилось историей в истории.

Сейчас коллектив возобновляет гастрольную деятельность и готовит материал для записи. Поскольку свою творческую деятельность они совмещают со своей основной работой, работа над новым релизом занимает больше времени, чем это могло бы быть при каком-нибудь продюсерском подходе.

При этом ребята остаются независимыми музыкантами, группой, которая не будет играть то, что им прикажут. Этот путь более долгий, но зато никому потом не нужно возвращать стоимость билетов на дорогу к цели.

DJ MightyBeatz (Толик Съедин)

В Луганске была очень хорошо развита диджей-культура. Не считая проведения рэйвов, типа «Точки сборки» и pre-party республики «КаZантип», в городе и его окрестностях часто можно было попасть на тематические электронные вечеринки. На этих мероприятиях можно было встретить как минимум двух луганчан, которые играли с винилов отличающийся от общей техно-хаус-драм-н-басс массы, настоящий фанк, рагга-джанг и рагга-маффин.

Этих двух человек зовут Dj Pest и Dj MightyBeatz. Со вторым, которого в миру зовут Толик Съедин получилось встретиться в столице нашей родины и немного разузнать про то, каково это было – играть такой жаркий саунд в постиндустриальном, не самом веселом крае.

По мнению Толика, на музыку просто нужно выделить время: «Это как кататься на велосипеде выйти погулять, покурить сигарету, позавтракать. Если ввести музыку в привычку, то ею обязательно нужно заниматься. Это действительно стоит того».

Сон Совы

Пожалуй, самый странный коллектив, который попал в эту подборку из-за одного из участников авангардного джазового трио. Кирилл Цуканов — главный идеолог и создатель звукового проекта родом из Лисичанска, который учился в Луганске на английского филолога, а затем перебрался в Киев. Да, это произошло задолго до «событий», но его фигура достойна упоминания, как пример многогранности человека родом с Донбасса.

Клавишник, барабанщик, перкуссионист и вокалист (иногда) Сна Совы успел поработать паблишинг-директором украинского филиала EMI, а затем Universal, написать книгу об авторских правах музыкантов, побыть барабанщиком в массе известных и не очень украинских проектов, переозвучить на украинский фильм «Там, де мешкає бізон» с Биллом Мюррэем о Хантере С. Томпсоне, собрать вокруг себя двух талантливых и необычных музыкантов. Еще долго можно говорить о деятельностях этого человека, но остановимся на его самом душевном проекте.

Сон Совы принимал участие в показе мод и танцевальном перформансе, и для группы с весьма странной музыкой — это большой прорыв. Кстати, это показывает, что украинская культура расширяет свои рамки и выходит на новый уровень развития. Группа сняла недавно клип, речь в котором идет о том, что наша внутренняя птица просыпается только тогда, когда мы сами спим. Как это понимать — пусть каждый решает сам, после просмотра видео.

В час бодрствования людей и сна их птиц, музыканты немного рассказали о себе сами и пролили свет на свое звуковое творчество.

Sinoptik

Возможно, из-за победы Джамалы на «Евровидении» многие упустили тот момент, что музыка с еще одной оккупированной территории Украины получила высшую награду на Global Battle of the Bands (GBOB).

Это всемирный конкурс для рок-групп и альтернативной музыки, который проходит ежегодно в Лондоне. Устроен по принципу своего собрата по поп-музыке, только участие в нем могут принимать не только политически ангажированные исполнители из Старого Света. Коллектив до 2014 года жил в Донецке, был известен в своих краях, играл популярный сейчас stoner выступал со своими друзьями Fontaliza.

Группа покинула донбасский мегаполис весной 2014 года. Ее участники разъехалась, кто куда. Собрались заново они уже в 2015 в Киеве и начали активно репетировать. Итог — Sinoptik сейчас лучшая альтернативная группа мира, и это тоже победа Украины в 2016 году на мировой культурной арене. На видео, снятом РГ, ребята подробней сами рассказывают о своем теперешнем статусе и о том, как привить слушателю вкус к хорошей музыке.

Мы уже один раз говорили о том, возможен ли «Донбасский ренессанс». Скорее всего его, как такового не будет. Если бы талант имел какую-то меру измерения или коэффициент, то явно его показатель по выходцам с Востока Украины был бы очень распылен по всей стране и дальше по карте мира. Теперь просто искусство из индустриального края осталось в крови у людей его делающих по всему миру. На примере музыкантов это прекрасно видно, и это еще толком не было речи о художниках, писателях, актерах, режиссерах и других творческих и культурных деятелях, которые покинули Донбасс…

Продолжение явно следует, и оно не только в статьях, а в самом искусстве постиндустриальных земель, которое теперь охватило гораздо большие территории.

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