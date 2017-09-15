Песков: Москва не отказывается от группировок «Л-ДНР»

Песков заявил, что Кремль не собирается лишать боевиков «гуманитарной помощи». Идет обычное перераспределение средств

Россия опровергает информацию о том, что в следующем году ОРДЛО лишатся «гуманитарной помощи». При этом в Кремле не отрицают, что перераспределение выделяемых для этого ресурсов все же случится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, — сообщает РБК.

По его словам, Москва продолжит оказывать помощь самопровозглашенным «республикам» из «гуманитарных соображений».

«Идет определенно перераспределение» средств, но это «не значит сокращение каких-то направлений» финансирования, — сказал Песков, комментируя информацию о планах Москвы отказаться от гуманитарной поддержки «ДНР» и «ЛНР».

«Речь идет просто об упорядочивании», — добавил пресс-секретарь Путина.

На уточняющий вопрос про объем финансирования самопровозглашенных «республик» Песков сказал, что цифрами не располагает, но «речи о том, что Россия откажется от гуманитарной помощи, не идет».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Министерству финансов РФ поручено исключить из проекта бюджета на ближайшие годы гуманитарную поддержку «отдельным территориям». Под этими «территориями» якобы могут подразумеваться «ДНР» и «ЛНР». Высвобожденные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры Крыма, Севастополя и Калининградской области.