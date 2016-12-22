Москаль: гибель полицейских в Княжичах — результат недореформы МВД

Бывший глава Луганской ВГА Геннадий Москаль прокомментировал перестрелку в Княжичах, в результате которой погибли 5 силовиков.

Он заявил, что трагедия произошла из-за непрофессионализма людей, которые не смогли спланировать спецоперацию, а также «бросили под пули своих подчиненных».

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Москаль подчеркнул, что за всю историю существования МВД Украины не помнит ни одного случая, когда погибла сразу такое количество правоохранителей. И главное — не от рук вооруженных преступников, а в результате перестрелки между собой.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших …А теперь скажу, как профессионал.Перед проведением спецоперации должен был быть создан штаб, который круглосуточно отслеживает ход операции и реагирует на вызовы, которые не были предусмотрены планом. Этот штаб должен был знать, что в доме по соседству сработала сигнализация, и на место выехала полиция охраны (бывшая Госслужба охраны)…Теперь у меня вопрос — учил кто полицейских проводить спецоперации по задержанию вооруженных преступников? Был написан план спецоперации? Создали штаб, который отслеживал ход проведения операции? Знал штаб, в Княжичи выехала полиция охраны? И предупредил об этом своих оперативников, чтобы не допустить трагической перестрелки?», — пишет Москаль.

Генерал-лейтенант милиции подчеркнул, что на 99,9 процентов уверен — не было ни плана спецоперации, ни самого штаба, передает «Четвертая власть»

Напомним, этой ночью в поселке Княжичи Броварского района погибло 5 сотрудников полиции. Предварительная причина инцидента – несогласованные действия между руководством подразделений полиции.