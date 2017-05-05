В «ЛНР» провели очередной митинг

В «ЛНР» продолжаются «майские» митинги. Очередное массовое собрание состоялось 5 мая в честь Дня победы

Митинг в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в центре Луганска у Пилона Славы. Сообщение об этом опубликовано на сайте «Луганского информационного центра».

«В торжественном митинге приняли участие представители властей «республики», молодежные активисты, жители города, в качестве почетных гостей присутствовали ветераны войны и труда ВОВ, воины-интернационалисты, военнослужащие милиции «ЛНР», — сообщается в источнике.

Воспитанники «Луганского кадетского корпуса» имени маршала авиации Александра Ефимова возложили Гирлянду Славы к Пилону Славы.

Митинг продолжился автопробегом по местам массовых захоронений, погибших в годы Великой Отечественной войны.