Вернут ли миротворцы Украине Луганск и Донецк

Ситуация в ОРДЛО меняется. Группировки «ЛДНР» начинают интеграцию с РФ, у границ концентрируются российские войска, а Минский процесс месяцами не трогается с места. Понятной стратегии возвращения Луганска и Донецка в Украину у правительства нет. Спасут ли положение международные миротворческие силы и/или полицейская миссия ОБСЕ?

Александр Белокобыльский, «РГ»

«Минск» – всё?

– Мы свой выбор сделали, куда мы идем – сказали – в наш русский мир, – заявил 16 марта в Крыму главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий.

«Национализация», начатая обеими группировками в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей 1 марта, оборвала последние ниточки, связывавшие их с Украиной. Сегодня Москва ищет новых поставщиков руды для металлургических предприятий ОРДЛО (это крупнейшие производственные активы на тех территориях наряду с угольными объединениями).

Хотя это отрицают и предполагаемые поставщики – компании «Северсталь» и «Металлоинвест», – и Кремль устами пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, альтернативы быть не может. Тем более, что транспортная инфраструктура позволяет достаточные объемы поставок. Детально ситуацию разбирало, привлекая украинских и российских экспертов, авторитетное сетевое издание РБК.

Открытым остается вопрос – кто будет получать прибыль «национализированных» предприятий?

«Налоги» пойдут в «казну» группировок «ДНР» и «ЛНР», а кто бенефициар? Ссылаясь на данные украинской инвесткомпании Concorde Capital и «Укрметаллургпрома», РБК указывает плановую выручку на 2017 год Енакиевского металлургического завода – $0,7 миллиарда, Алчевского меткомбината – $0,87 млрд. А есть еще Макеевский меткомбинат, коксохимические производства, угольные объединения, куда входят десятки шахт, добывающих коксующиеся и энергетические угли…

Очевидно, доход получит тот, кому в управление отданы предприятия. А внешнее управление (оно же «национализация»), согласно распоряжениям «советов министров» группировок «ДНР» и «ЛНР», получило некое ЗАО «Внешторгсервис».

– ЗАО «Внешторгсервис» в «ДНР» не зарегистрировано, у него здесь есть «дочка», которая полностью в нашем «правовом поле», – сообщил «вице-премьер» группировки «ДНР» Александр Тимофеев одному из сепаратистских СМИ 7 марта.

В России нашлось несколько предприятий с таким названием и формой собственности в разных регионах. Есть еще ряд одноименных ООО – тоже по всей России.

Это наводит на мысль, что многомиллиардные потоки потекут на самый верх, в околокремлевские круги.

Именно такой «поворот южных рек на север» ознаменовало начало «интеграции» сепаратистских анклавов в РФ. Плотницкий и Захарченко заявили, что блокаду со стороны Украины они расценивают как «признание их независимости». Ключевой месседж – «в Украину мы больше не вернемся».

Если так, то Минский процесс теряет смысл – его итогом должно стать возвращение оккупированных территорий в Украину. А конец Минска – это и конец обязательств со стороны Украины по прекращению огня. Если этот формат изжил себя, каким может быть новый?

Новый старый формат

Обратится ли Украина, свободная от сдерживающих договоренностей, к силовому сценарию?

«Отжатые» производственные активы Россия прикрывает двумя армейскими корпусами, которые дислоцированы в «ДНР» и «ЛНР». Оценки их мощи разнятся. Считается, что их личный состав достигает 30 тысяч человек.

А имея контролируемую только Погранвойсками ФСБ границу с Россией, можно воевать бесконечно: из РФ идут эшелоны с боеприпасами и боевой техникой, перебрасывается живая сила в нужном количестве. Пики были в моменты кризисов, но они идут и в относительно спокойное время сейчас.

Дополнительной страховкой Кремля от силового сценария со стороны Украины можно считать формирование новой армии в Южном военном округе. В статье о создании 8-й общевойсковой армии с дислокацией в Ростовской и Волгоградской областях «Известия» дважды допустили знаменательную опечатку:

«Новая армия станет важнейшим элементом обеспечения безопасности России на юго-восточном стратегическом направлении».

Ростовская область – Юго-запад России. Единственный Юго-восток, который есть поблизости, – это Юго-восток Украины.

При попытке силовой операции со стороны Украины в ОРДЛО не исключено открытое вмешательство РФ по образцу грузинской войны 2008 года. Тогда Москва обвинила грузинские войска в уничтожении мирного населения в Абхазии и Южной Осетии. Точно так же, вне всяких сомнений, будет представлена гипотетическая силовая операция Украины в ОРДЛО.

Недаром столько усилий прилагается российской пропагандой для создания видимости у этих образований «государственности»: претензия на «международное признание», «гуманитарные программы», «культурный обмен», «профсоюзное движение». Собственные «органы власти», «фискальные органы», «правоохранители». И, конечно, «гуманистические идеалы» в фундаменте.

А Украине создают имидж «террористического государства», где власть захватили «нацисты», а оружие в руках «карателей». Самой аббревиатуре АТО (антитеррористическая операция) кремлевские пропагандисты придумали другую расшифровку – «антинародная террористическая операция».

Еще одним источником живой силы – солдат с многолетним опытом боевых действий – станет Южная Осетия. Буквально на днях президент РФ Путин подписал распоряжение, в котором одобрил переход военных подразделений Южной Осетии в состав вооруженных сил России.

Таким образом, попытка силовой операции с большой вероятностью обернется полномасштабными боевыми действиями и прямым столкновением в вооруженными силами России. Альтернативой часть экспертов и политиков видит ввод международного миротворческого контингента и/или полицейской миссии ОБСЕ. Но подобное будущее выглядит проблематичным.

Ждать ли миротворцев и полицейскую миссию?

Тему глубоко изучил Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Вопрос проведения миротворческой операции в Донбассе поднимается с 2014 года – с начала российской оккупации Крыма в марте.

Несмотря на поддержку отдельных западных политиков высокого уровня (например, финна Илкка Канерва, председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 2014), усилия украинской дипломатии, в том числе и президента Петра Порошенко, не принесли плодов. Причин тому несколько.

– В конце декабря 2015 посол Украины в ООН Владимир Ельченко, отвечая на вопрос о возможности направления миротворческой миссии ООН на Донбасс, отметил, что, «по минимальным подсчетам, для охвата оккупированных или неконтролируемых частей территории Украины нужно было бы развернуть около 25000 военных.» Он также сообщил, что развертывание такой миссии связано со значительными затратами – «это миллиарды долларов в год», – напоминает глава Экспертного Совета ЦИАКР Леонид Поляков.

Для ОБСЕ проблема – не только финансирование полицейской миссии и содержание ее огромного штата. Дело еще и в том, что подобного опыта у этой организации до сих пор не было.

Еще более существенное препятствие для отправки миротворцев ООН на Восток Украины – членство Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. РФ обладает правом вето, как и другие государства-постоянные члены Совбеза. Состоит РФ и в ОБСЕ. То есть в случае принятия решения о полицейской миссии там были бы и россияне в немалом количестве.

Возможно, на право голоса РФ в этом вопросе повлияло бы решение Международного суда ООН в Гааге – по иску Украины против России. Если бы суд признал правоту Украины, которая обвиняет РФ финансировании терроризма, в поддержке деньгами, оружием и боеприпасами группировки «ДНР» и «ЛНР», – тогда, может, вето и не подействовало бы. Но суд только начался, когда и каким будет его решение – неизвестно.

В октябре 2016 года президент РФ Путин неожиданно согласился на введение вооруженной миссии ОБСЕ. Но движения в этом направлении все равно пока нет. Нет мандата, неизвестны будущие функции и полномочия этой предполагаемой миссии. Зато с уверенностью можно говорить, что провокации – будут.

Честные выборы не помогут

Функции полицейского контингента ОБСЕ Украина (в том числе президент Порошенко) видят в обеспечении безопасности и соблюдении международных норм в ходе подготовки к выборам в ОРДЛО по украинским законам и во время собственно выборов.

Если считать, что недавние заявления главарей «ДНР» и «ЛНР» о безвозвратном разрыве связей с Украиной, – лишь слова, что Минский процесс продолжится, то выборы могут состояться. Правда, до этого должен быть прекращен огонь и разведены на предписанное расстояние вооружения. Сегодня это выглядит малореальным.

Но все же предположим, что силы разведены, граница – под контролем вооруженной миссии ОБСЕ.

Если попробовать представить выборы в Отдельных районах Донецкой и Луганской области, то результат их вряд ли порадует патриотов Украины. Даже если допустить, что в выборах участвуют украинские партии, а за спиной избирателя не стоят сепаратисты с автоматами.

Люди в ОРДЛО пережили три года жесткого пропагандистского прессинга. Многие потеряли работу (в этом тамошняя пропаганда винит исключительно Украину и «блокаду»). Пенсионеры вынуждены были с огромными сложностями переоформлять выплаты. Прямо сейчас идет процесс «идентификации», в «Ощадбанке» и на КПВВ в обе стороны километровые очереди. По 500 человек не успевают пройти и остаются ночевать в жутких условиях, например, в Станице Луганской.

Кроме того, тарифы ЖКХ после возвращения ОРДЛО под украинскую юрисдикцию будут приведены в соответствие с украинскими. То есть вырастут в несколько раз – в ОРДЛО они не повышались с 2014 года.

Дело не в том, что люди в Донецке и Луганске массово полюбили боевиков. Просто антиукраинская пропаганда, непродуманные действия украинского правительства и умелое использование инструментов «гибридной войны» Кремлем (вроде «заморозки» цен на услуги ЖКХ) дадут именно такой результат. Голосов за украинские партии наберется немного, а лидерами станут «Мир Луганщине» Плотницкого и «Донецкая республика» Захарченко.

Тем временем вопрос о миротворческой миссии ООН (ЕС) и/или полицейской миссии ОБСЕ продолжают обсуждать. Выполнение Минских соглашений застыло на первых двух пунктах. Войска РФ продолжают концентрироваться у украинской границы, подконтрольной группировкам «ЛДНР». Маховик кремлевской пропаганды продолжает набирать обороты. Промышленность ОРДЛО перешла под контроль Москвы.

А у правительства Украины понятной стратегии возвращения оккупированных территорий до сих пор нет. Это хорошо, что линия фронта укреплена и наши войска готовы дать отпор в случае наступления противника. Но так ни Луганск, ни Донецк не вернешь. Зато из окопов можно вскоре увидеть, как над позициями противника вместо флагов «ЛНР»/«ДНР» появятся российские триколоры.

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Материал опубликован в рамках совместного проекта РГ и Центра исследований армии, конверсии и разоружения