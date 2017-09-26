Украинская прокуратура сообщила о подозрении Родиону Мирошнику

Главный пиарщик Ефремова рискует получить до 15 лет тюрьмы за участие в террористической организации

Прокурор Луганской области сообщил об изменении ранее сообщенного подозрения депутату Луганского облсовета, а ныне одному из должностных лиц так называемой «Администрации Главы ЛНР».

Об этом сообщает сайт Прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 (умышленные действия, направленные на пособничество насильственному свержению конституционного строя и захват государственной власти),

ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины в отношении депутата Луганского областного совета VI созыва.

Установлено, что в 2014 году гражданин Украины дал согласие и инициировал свое назначение на должность так называемого «помощника по внутренней политике и связям с общественностью председателя «Луганской народной республики».

«Сейчас так называемый чиновник обеспечивает информационную политику и осуществляет пропаганду деятельности террористической организации «ЛНР» на оккупированной территории Луганской области, нарушая интересы граждан Украины, проживающих на указанной территории», — говорится в сообщении.

Депутата, скрывающегося от органов следствия и суда, объявили в розыск.

На основании постановления суда начато специальное досудебное расследование.

Депутату грозит от 5 до 15 лет заключения.

В прокуратуре не называют имя главного фигуранта дела, но по фактам биографии можно полагать, что речь идет именно о Родионе Мирошнике.