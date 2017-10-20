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Беспилотник ОБСЕ «увидел» мины около блокпоста боевиков недалеко от «Золотого»


18 противотанковых мин нажимного действия располагались около того места, где сегодня должен был открыться пункт пропуска

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил 18 противотанковых мин в районе Золотого Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

«17 октября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил 18 противотанковых мин с взрывателем нажимного действия (вероятно ТМ-62), на местности протяженностью 500 м к югу от блокпоста «ЛНР», расположенного южнее участка разведения в районе Золотого. Этот БПЛА также зафиксировал, что на полосах шириной 3–5 м с обеих сторон от автодороги Т1316 (по оценке, в пределах участка разведения) была, по всей видимости, скошена трава», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что в ближайшее время будет открыт контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» в Луганской области.

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