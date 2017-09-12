«Министр внутренних дел ДНР» под «домашним арестом»

Александра Дикого взяли под «домашний арест» по неизвестной причине. Подозревают причастность личной «охранки» Захарченко

Так называемый «министр внутренних дел» незаконной организации «ДНР» Алексей Дикий взят под «домашний арест» на территории ОРДО. Об этом заявил в Facebook называющий себя «политологом» Роман Манекин.

«Алексей Дикий под домашним арестом. Произведены также задержания людей из его команды», — написал он.

Манекин полагает, что задержание «министра» связано с созданием «автономной службы безопасности при главе республики» — силовой структуры, которая подчиняется лично Захарченко.

«С прямым подчинением главе и приоритетом, как говорят, над всеми службами, включая МГБ и МВД. Служба организована на базе РГСО (аналог ФСО)», — пишет «политолог».

«Невольно в этой связи приходят в голову истории с Александром Михайловым, заместителем Александра Тимофеева, а также с Алексеем Кострубицким (по катеру)», — размышляет Манекин.

Манекин также отметил, что в «УПК» «ДНР» не прописана такая мера пресечения, как домашний арест.

Напомним, Алексей Дикий – бывший сотрудник МВД Украины, который мае-июне 2014 года участвовал в захвате административных зданий в Донецкой области. «Оставшись на временно подконтрольной боевиками территории, милиционер-предатель непосредственно стал членом террористической организации «ДНР». Так, в 2014 году бывший милиционер был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел «ДНР». А уже в начале 2015 года, после присвоения звания «Герой ДНР», Алексей Дикий занял должность так называемого «министра внутренних дел террористической организации «ДНР», — сообщала пресс-служба прокуратуры Донецкой области.