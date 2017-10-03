В «ДНР» задержали «милиционеров» из «ЛНР», которые якобы покушались на «Ташкента»

Местное «МГБ» сообщает, что подозреваемые были завербованы украинской разведкой

В «ДНР» заявили о задержании двоих мужчин, которые якобы причастны к подрыву автомобиля «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева. Об этом заявили в так называемом «МГБ республики».

«Оба не являются жителями Донецка. Указанные лица были завербованы главным управлением разведки министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве боевиков не сообщают имена задержанных. Однако сепаратистские СМИ, ссылаясь на свои источники в «МГБ» заявляют, что задержали двух жителей Луганска — Игоря Евтюшина и Дениса Дерпишина.

Интересно, что названные лица еще в прошлом году были объявлены в розыск «ЛНР» за разбой с огнестрельным оружием. Также сообщается, что до объявления в розыск Евтюшин и Дерпишин были «военнослужащими народной милиции ЛНР».

Ранее сообщалось, что 23 сентября в Донецке произошло покушение на называющего себя «министром» боевика Александра Тимофеева, известного как «Ташкент». Позднее стало известно, что «МГБ ДНР» задержало двоих подозреваемых в покушении. Тогда в ведомстве и в СМИ не назвали имен задержанных.