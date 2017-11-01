МИД Польши осудил покупку угля в ОРДЛО

Ведомство подчеркнуло, что не поддерживает сепаратистов и против закупки антрацита без согласия Киева

Министерство иностранных дел Польши сделало заявление о поставках в страну угля с оккупированной части Донбасса. Об этом говорится в ответе заместителя главы МИДа Польши Яна Дзедзичака на депутатский запрос оппозиционных политиков относительно нескольких октябрьских публикаций в польском издании об импорте антрацита из ОРДЛО в Польшу, — сообщает «Слово и Дело».

«МИД осуждает факт покупки антрацита с оккупированных территорий Украины, которые находятся под контролем пророссийских сепаратистов. Я хотел бы отметить, что польская политика в отношении сепаратистских «республик» остается неизменной и опирается на их непризнание, что свидетельствует о поддержке Польшей территориальной целостности Украины», – заявил Дзедзичак.

Замглавы подчеркнул, что любые контакты с оккупированной территорией Донбасса должны осуществляться только с согласия властей Украины, так как международное право определяет ОРДЛО как часть украинской территории.

«Поэтому любая форма сотрудничества польских субъектов предпринимательской деятельности, в том числе импорт товаров с территории Украины, которая находится под контролем сепаратистов, должна происходить согласно украинскому законодательству», – говорится в сообщении МИДа Польши.