Предприятия «Метинвест» прекратили работу на неподконтрольной территории

Предприятия группы «Метинвест», в том числе и «Краснодонуголь», 20 февраля прекратили работу из-за блокады железнодорожных путей

Около девяти тысяч человек в Краснодоне уйдут в вынужденный отпуск. Остановлено производство и на Енакиевском металлургическом заводе из-за невозможности завезти железно-рудное сырьё. В связи с этим останавливается и добыча коксующегося угля на всех шахтах угольного объединения «Краснодонуголь» в Краснодоне. Как сообщают в компании «Метинвест», сокращать работников предприятия не собираются, а отправят их в вынужденный отпуск с сохранением 2/3 заработной платы.

По словам «главы Администрации Краснодона и Краснодонского района» Сергея Козенко, пока официально информация о сохранении 2/3 зарплаты работникам шахты не подтвердили. — Передает «МИА ИСТОК».

– Из-за остановки «Крансодонугля» пострадают все, так как это основное предприятие нашего города, – отметил Сергей Козенко.

На данный момент в объединении «Краснодонуголь» работают 9 тысяч человек. До момента вынужденной остановки задолженностей на предприятии по зарплатам не было.