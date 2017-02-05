Минск мешает объединению «ЛДНР», но не присоединению к РФ?

Гибридная война порождает гибридное сознание, в котором спокойно уживаются несовместимые вещи. В ходе теперешнего визита в Крым главари группировок «ЛНР» и «ДНР» делают заявления, которые между собой никак не стыкуются. Однако этого никто из их сторонников не замечает.

Алексей Добров, «РГ»

Буквально вчера, 17 января на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня» Александр Захарченко, «глава ДНР», рассказал, почему группировки не могут объединиться между собой. Несмотря на то, что еще в июне 2014-го был подписан «Конституционный акт о создании Союза народных республик» в составе «ДНР» и «ЛНР». Так вот теперь, оказывается, делу объединения мешает «минский формат».

«Мы с Игорем (глава «ЛНР» Плотницкий. – РГ) оба подписанты минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», – объяснил Захарченко.

А на следующий день, 18 января и Захарченко, и Плотницкий в один голос заговорили о том, что они планируют войти в состав Российской Федерации. Точнее, еще вчера Плотницкий упоминал, что «республики идут тем путем, который проложили крымчане», то есть планируют присоединиться к России. Но тогда четких дат не было и вообще — мол, в идеале главы ЛДНР – за новую Переяславскую раду, на которой бы к России присоединилась Украина целиком.

Но сегодня даты назвали. Захарченко выразил надежду, что интеграция народных республик с Россией произойдет достаточно быстро.

«Хотелось бы в этом году все закончить», — цитирует главу «ДНР» РИА Новости.

То есть объединению «республик» Минский процесс мешает, по словам Захарченко, а присоединению к Российской Федерации — нет.

Больше того, 18 января после митинга Плотницкий заявил:

«Если у кого-то еще возникают сомнения, то заявляю во всеуслышание: мы никогда не вернемся в Украину!»

Что противоречит букве и духу Минских соглашений, на которые только что сослался Захарченко как на причину невозможности объединения «ЛДНР».

Впрочем, опытных наблюдателей такой вывих сознания не удивляет.

«Не вижу противоречия. В их логике все правильно. Они говорят то, что позволяет им сохранять статус кво. Изображать стремление в Россию, и все нестыковки между реальностью и декларациями объяснять Минском», — комментирует крымские заявления редактор «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко.