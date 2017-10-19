Верховная Рада утвердила медицинскую реформу

За документ проголосовали 240 народных депутатов

19 октября Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект № 6327, который начинает медицинскую реформу. Документ поддержали 240 народных депутатов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Программа государственных гарантий, предусмотренная законопроектом, будет определять перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплату которых будет гарантировать государство за счет средств Государственного бюджета.

Разработкой программы займется Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. А утверждать ее будет Верховная Рада в составе закона о Государственном бюджете на соответствующий год.

Согласно принятому проекту закона, не менее 5% ВВП в Госбюджете нужно будет выделять на реализацию программ медицинских гарантий. Расходы на программу будут защищенными статьями расходов бюджета.