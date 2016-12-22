На закрытом КПВВ «Марьинка» стоит несколько сотен автомобилей

Согласно решения штаба АТО, КПВВ «Марьинка» начнет свою работу после 13.00. «По имеющейся информации незаконные вооруженные формирования на данном направлении до этого времени не будут осуществлять пропускные операции», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки КПВВ через линию разграничения на Донбассе в общем в оба направления пересекли 18,7 тысяч человек и 3 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Госпогранслужба, передают «Новости Донбасса».

В частности отмечается, что через КПВВ «Майорск» проследовало 4575 человек и 600 транспортных средств; «Марьинка» – 5035 лиц и 1025 транспортных средств; «Новотроицкое» – 3665 человек и 815 транспортных средств; «Гнутово» – 2320 человек и 565 транспортных средств; «Станица Луганская» – 3070 человек.

Сегодня утром в КПВВ, на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: «Майорск» – 20/120; «Марьинка» – 200/100; «Новотроицкое» – 0/80; «Гнутово» – 70/20.