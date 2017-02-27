«Я устал воевать» — исповедь осужденного бразильца из «ДНР»

Уроженец Сан-Паулу Рафаэль Маркес Лусварги приехал из солнечной Бразилии воевать за «русский мир» на неприветливую донбасскую землю и попал в украинскую тюрьму. «Донбас.Реалии» единственные, кому удалось поговорить с воинственным бразильцем в СИЗО. В эксклюзивном интервью Радио Свобода он рассказал о том, почему преодолел 11000 километров и присоединился к боевикам на Донбассе.

Его зовут Рафаэль Маркес Лусварги, он — бразильский легионер донбасских группировок. В прошлом студент Курского медицинского университета. Лусварги теперь находится в Украине в Лукьяновском СИЗО. За решеткой ему сидеть 13 лет. Таких, как он, «легионеров русского мира» — десятки. Кто за идею, а кто-то за деньги взял оружие и отправился воевать на стороне группировок «ЛНР» и «ДНР», признанных в Украине террористическими.

Осужденный Рафаэль Лусварги говорит, что на Донбасс поехал, чтобы «помогать», потому что получил приглашение от нескольких друзей. На вид он — обычный студент. Адвокат даже отдает ему свой пиджак, чтобы выглядел солиднее. Держится спокойно, так же спокойно говорит о своих симпатиях к России.

«Я сильно фанат России. Я учился в России. Нет, хорошим студентом не был, но любил Россию, изучал русский, жил с русскими. Я всегда был коммунистом. Все что связано с Союзом, Россией — было священным для меня», — говорит осужденный.

«Бабай» был мародером, бандитом»

На Донбассе Лусварги провел год. Некоторое время он командовал взводом минометчиков — это было в батальоне «Викинг». С боевиками группировки «ДНР» был под Дебальцево, участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

Свой взвод бразилец назвал «Викернес» — в честь норвежского музыканта, отсидевшего в тюрьме за убийство и поджоги церквей.

Впрочем, в реальности «русский мир» от российских боевиков оказался не таким, каким казался с солнечного Сан-Паулу.

- У вас возникло ощущение, что война немного другая, не такая, какой казалась до этого?

«Да. Да. Это абсолютная правда. На Донбассе были люди, очень плохие люди. Я могу сказать без проблем — «Бабай» в Луганске, он был очень плохим человеком, мародером, бандитом», — говорит бразилец.

Боевик из Стаханова Владимир Тимофеев по кличке «Бабай» сейчас и сам в тюрьме — его посадили боевики. Поразило бразильца и знакомство с группировкой «Русич», которое прославилось особой жестокостью.

«Русич» — я с ним работал, когда был в первой славянской бригаде в «ДНР». Они очень гордились тем, что делали в Луганском аэропорту. Это тоже варвар был. Когда мы победили наших врагов, надо их уважать, делать по-человечески », — отметил Лусварги в интервью« Донбас.Реалии».

«Бразильцев там называли обезьянами»

Рафаэль Лусварги признается — на Донбасс он приехал, потому что искренне верил в то, что борется с фашизмом. Но именно фашизмом сейчас Рафаэль называет то, с чем столкнулся в среде боевиков.

Мое отделение, по их словам, было «обезьянами из Южной Америки» … Это сильно оскорбило всех бразильцев. Дима — он амазонец, настоящий индеец! Когда он это увидел, он мне сказал: Рафаэль, я иду, я иду сейчас. Я сказал: подожди, я тоже хочу идти. Я устал воевать. Воевать это нелегко, и еще год в траншеях, в окопах. Ситуация меняется, ты видишь сколько гражданских страдают сильно, военные страдают сильно, все страдают сильно, с обеих сторон », — рассказал Лусварги.

Первый иностранец не из России, которого осудили в Киеве

Так Рафаэль решил вернуться на родину. Он без проблем пересек государственные границы, и несколько месяцев провел в Бразилии. К тому моменту, пока не попал на крючок украинских спецслужб.

«Письмо, приглашение на работу — из Украины, все официально. Почему я должен был думать, что есть какие-то проблемы?» — Удивляется Лусварги.

Служба безопасности Украины сработала с кинематографической смекалкой — выманила бразильца, который ничего не подозревал, из родной страны, якобы пригласив в Украину на работу. А в реальности — чтобы отдать под суд за все, что Рафаэль сделал на Донбассе. Его задержали во время пересечения государственной границы Украины в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» осенью прошлого года.

В суде его признали виновным в участии в террористической организации, создании непредусмотренных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Украиной за участие в войне на Донбассе.

Впрочем, Рафаэль не до конца понимает, что же такого он натворил, чтобы украинские спецслужбы вели за ним охоту даже за океаном.

«Я не был главным человеком в Донбассе. Когда кончилась война, я был лейтенантом. Я начал как рядовой. Простой, пушечное мясо », — говорит Рафаэль Лусварги.

Я хочу на Донбасс, но не воевать

Тем не менее, два года назад он говорил совсем другое. Документировал свои будни среди боевиков и публиковал в интернете. Снимался в сюжетах российских телеканалов.

Теперь Рафаэлю Лусварги — 32 года, и ничто в его облике не выдает темное прошлое. Несмотря на участие в войне на Донбассе, он все равно надеется выйти на свободу.

- Допустим, вы освобождаетесь. Ваши первые действия, куда вы хотите поехать? Чем вы хотите заниматься дальше в своей жизни?

— Мой адвокат сказал мне не думать о будущем, потому что «ты будешь еще долго здесь». Но я хочу поехать на Донбасс, встретить нескольких друзей. А потом я хочу вернуться домой, быть с сыном и продлевать жизнь.

Примечательно, что выйти из тюрьмы Лусварги все же может. Он обвинен по двум статьям — участие в террористической организации и участие в незаконном вооруженном формировании. Обе предусматривают возможность амнистии за Минским соглашениями. Фамилия Лусварги находится в списках группировки «ДНР» на обмен. А его адвокат уже подал апелляцию и будет обжаловать приговор.