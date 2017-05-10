Луганск 9 мая: военная техника и «Марш мира»

9 мая в оккупированном Луганске состоялись массовые мероприятия, посвященные Дню победы

«Военный парад» в Луганске, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, состоялся на Театральной площади. По данным, опубликованным на сепаратистском сайте «Луганский информационный центр», в шествии приняли участие 1200 военнослужащих из «ЛНР».

Колонна, состоящая из бронетехники, пусковых установок реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок и зенитных ракетных комплексов проследовала по улице Коцюбинского. «Парад» принимал глава «республики» Игорь Плотницкий.

Интересно, что после проезда военной техники на Театральной площади состоялся так называемый «Марш мира». Его участники «держали в руках плакаты с призывами остановить кровопролитие», — сообщается в источнике.

По окончании марша по площади прошла колонна «Бессмертного полка», участники которого несли портреты близких, принимавших участие во Второй мировой войне. Кроме того, многие луганчане несли портреты с теми, кто погиб во время военного конфликта на Донбассе.

В шествиях приняли участие коллективы предприятий города и «республики», учащиеся школ, студенты, члены молодежных и общественных организаций, военнослужащие, ветераны, врачи и педагоги, шахтеры и госслужащие.

При этом луганчане сообщают, что участвовать в массовых мероприятиях многих их них обязывали на работе. Обязательным условием участия была георгиевская ленточка.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая во многих украинских городах. При этом кураторами мероприятия являются кремлевские пропагандисты.