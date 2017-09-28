В 6 городах «ЛНР» сокращена подача воды

Причиной прекращения водоснабжения назван порыв на магистральном водоводе

Контролируемое боевиками группировки «ЛНР» предприятие «Лугансквода» сократило подачу воды в шесть городов в ОРЛО. Об этом сообщает контролируемый боевиками информационный ресурс ЛИЦ.

Сообщается, что сокращение водоснабжения произошло из-за порыва на магистральном водоводе.

«В связи с аварией на магистральном водоводе (диаметра) 1200 мм ЗФС (Западной фильтровальной станции) третьего подъема, ЗФС четвертого подъема, сокращена подача воды потребителям населенных пунктов: Алчевск, Славяносербск – на 20%, Перевальск – на 30%, Брянка – на 40%, Кировск, Стаханова – на 60%», – заявил представитель «МЧС ЛНР» Вячеслав Третьяков.

По его словам, ремонт магистрали будет производиться сегдня.