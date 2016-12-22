В «ЛНР» признали — количество жителей Луганска уменьшается с каждым годом

По состоянию на 1 ноября 2016 года численность населения Луганска в сравнении с 2015 годом сократилась на 3 тысячи 500 человек.

Об этом 22 декабря на брифинге сообщил начальник управления экономики «Администрации города Луганска» Александр Голосов, передает «МИА Исток».

Он заявил, что по состоянию на 1 ноября 2016 года население Луганска составило 439 тысяч 700 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, это на 3 тысячи 500 человек меньше.

– За 10 месяцев 2016 года в городе родились 1 тысяча 636 человек, умерли 4 тысячи 234 человека, а естественное сокращение составило 2 тысячи 598 человек, – признал Голосов.