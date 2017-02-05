Лубянка собирается убрать Плотницкого и присоединить «ЛНР» к «ДНР»?

Российские спецслужбы не смогут поссорить с Россией группировку «ЛНР» (признана террористической в Украине), заявил главарь сепаратистов Игорь Плотницкий. Это — сообщение «для тех, кто понимает». За кулисами произошла попытка российских «чекистов» с помощью уголовного дела свергнуть самого Плотницкого. Пока он держится, но в планах спецслужб остается присоединение «ЛНР» к «ДНР», и Плотницкого в этом сценарии нет.

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

С довольно безумным заявлением выступил 12 января главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий. Он на своем официальном сайте сообщил, что «силы, которые пытались совершить переворот» в «республике» собирались сфабриковать против него уголовное дело в России. Что у начальника его охраны собирались выбить признание о личном распоряжении Плотницкого убить «экс-премьера ЛНР» Цыпкалова.

Затем, по словам Плотницкого, начальника охраны должны были убить. Разумеется — российские спецслужбы, потому что кто еще может «фабриковать уголовное дело» в РФ? А заканчивается заявление шизофреническим «поссорить нас с Россией невозможно». То есть российские спецслужбы не смогут поссорить «ЛНР» с Россией.

Однако текст не такой уж психиатрический, как кажется с первого взгляда. Ибо на события одновременн отреагировали давние противники главаря «ЛНР» — его предшественник на посту «главы» и «народный губернатор Луганщины» в 2014-м Валерий Болотов и «экс-спикер парламента ЛНР» Алексей Карякин. Оба намекают на скорый конец Плотницкого и выступают за объединение «ЛНР» и «ДНР», восхваляя главаря последней Захарченко.

Сошел ли с ума Плотницкий?

«Может, сайт Плотницкого взломали хакеры?» — подумал кое-кто. Вряд ли. На самом деле это выступление – продолжение давней сюжетной линии, на которую рядовой наблюдатель не слишком обращал внимание. Ее предпоследним проявлением был подобный «слив» информации — о нем тоже многие подумали, что фейк.

Новость появилась (и почти сразу была удалена) на сайте «Новоросс.info» 7 января. Журналисты успели сделать скриншот и сообщение перепечатали — правда, по не слишком авторитетным сайтам. Затем перепечатку сделало «Информационное сопротивление» Дмитрия Тимчука, но на фоне громких событий вокруг «списков Савченко» должного резонанса новость не получила.

Между тем в новости говорилось, что Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту убийства гражданина России, «экс-премьер-министра ЛНР» Геннадия Цыпкалова. Кроме того, сообщалось, к делу приобщаются документы, связанные с Виталием Киселевым ( «Коммунист») — его, как и Цыпкалова, в «ЛНР» задержали в сентябре после сообщения о попытке «государственного переворота».

К сообщению прилагался скан справки из «Луганского республиканского центра экстренной медицины и медицины катастроф», где констатируются тяжелые повреждения Киселева после допросов. Этот документ будто бы есть в распоряжении СУ Следома России по Ростовской области.

Также сообщалось, что Плотницкий узнал об этом производстве и попытается задействовать связи чтобы затормозить его. Так что теперешнее выступление главаря группировки «ЛНР» подтверждает — уголовное производство таки было начато.

Следком РФ и «Сильвер»

Также эти сообщения идеально стыкуются с сообщениями сети блогов, где публиковался компромат на Плотницкого и которую создали, вероятно, российские спецслужбы — ФСБ и ее дочерняя структура «МГБ ЛНР». После гибели Цыпкалова во всех этих блогах появились призывы к Следственного комитета РФ открыть производство.

«Гена получил недавно российское гражданство, поэтому юридически это получается убийство российского гражданина на территории «ЛНР» и СК РФ надо открывать дело по этому поводу и расследовать все его обстоятельства. Это тот же самый случай, как в 14 году убили на территории «ЛНР» двух российских журналистов, а потом за это судили Савченко… Дело о смерти Цыпкалова обязаны открыть, тем более в охране Плотницкого есть российские граждане, которые, скорее всего, и совершили это преступление (тут даже статья доведение до самоубийства может применяться)», — подчеркивали в блоге Nemezida-LNR.

И, выходит, дело таки открыли. Как нам доложил теперь уже лично Плотницкий, подозреваемым является начальник его охраны. Это, если верить упомянутым ФСБшных блогерам, гражданин РФ Евгений Александрович Селиверстов по кличке «Сильвер». Сообщалось, что он был прописан в городе Лиски Воронежской области.

Напомним канву. Геннадий Цыпкалов был арестован после «ликвидации заговора» в Луганске в сентябре 2016. Затем он при неясных обстоятельствах якобы повесился, а те, кто вместе с ним начинали «Русскую весну» два года назад, в убийстве Ципкалова прямо обвинили Игоря Плотницкого. Это, прежде всего, «экс-спикер парламента ЛНР» Алексей Карякин (он успел бежать во время сентябрьских арестов Россию) и экс-«глава ЛНР» Валерий Болотов.

А теперь Следком РФ собирался доказать, что Цыпкалова убил начальник охраны Плотницкого. И наверняка убил не по собственной инициативе.

Лубянка хочет объединить «ЛНР» и «ДНР»?

Карякин и Болотов принадлежали к так называемой стахановской группировке в руководстве «ЛНР» вместе с Геннадием Цыпкаловим. Единственный из этой группировки, кто до сих пор занимает должность в оккупационной администрации — глава «Министерства госбезопасности» Леонид Пасечник, бывший глава Стахановского горуправления СБУ.

Именно прочная «крыша» в ФСБ позволила Пасечнику удержаться — не может быть других объяснений непотопляемости «МГБшника» в противостоянии с Плотницким, за которым стоит сам советник президента РФ Владислав Сурков. Очевидно, за Карякиным и Болотовым, который недавно вернулся в медиапространство, также стоят «чекисты».

Интересно, что накануне громкого заявления Плотницкого о «сфабрикованном в Следкоме России деле» и его заверений, что «поссорить нас с Россией невозможно», не менее ярко выступил Болотов. На своей странице в соцсети «Вконтакте» экс- «глава ЛНР» написал:

«…считаю, что необходимо обьединение республик. Спрашивают, хочу ли я возглавить объединённые республики? На данный момент считаю наиболее подходящей кандидатурой Александра Захарченко, т.к. он наиболее владеет ситуацией и пользуется авторитетом у людей. Я, как солдат, готов служить там,где принесу больше всего пользы», — отметил Болотов.

Вслед за ним, на следующий день после выступления Плотницкого, дал интервью и Алексей Карякин. В который раз отринув обвинения в подготовке переворота в «ЛНР», он подчеркнул, что считает необходимым отстранение Плотницкого.

«…неизбежна смена команды. Работа над этим идет: я прямо скажу, что выступаю за объединение всех здравомыслящих людей в интересах сохранения и развития республики. Более того, скажу, что лично я вижу целесообразность объединения «ЛНР» и «ДНР». Я полагаю, что тогда очень многие вопросы будут исправлены», — отметил Карякин.

Подобные призывы идут вразрез с нынешними реалиями — на «границе» двух группировок в последнее время даже ввели паспортный контроль. Таким образом, речь идет о кардинальном изменении структуры управления марионеточными образованиями в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также — об изменении контроля над финансовыми и «гуманитарными» потоками в «республик».

Пока трудно сказать, кто победит – «чекистское» лобби или структуры Владислава Суркова. Судя по заявлению Плотницкого, делу об убийстве Ципкалова ходу пока не дали. Однако вряд ли российские спецслужбы так легко отступятся от своих планов. То есть следует ожидать следующих шагов.