«ЛНР» обвиняет Украину в сокращении поставок воды

Сепаратистские информационные ресурсы обвинили Киев в сокращении подачи воды на 85%

Главный информационный ресурс так называемой «ЛНР» сообщил, что 4 мая украинская сторона без предупреждения на 85% сократила подачу воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС).

«Ситуация усугубляется тем, что 4 мая «ГУП ЛНР» «Лугансквода» был остановлен на профилактические работы водовод, обеспечивающий города Стаханов, Кировск, Брянка из источников, расположенных на территории «ЛНР», — говорится в сообщении.

Находящееся на оккупированной территории предприятие «Лугансквода» предупреждает, что ряд населенных пунктов на территории, неподконтрольной украинской власти, могут полностью остаться без водоснабжения.

Ранее уже сообщалось о прекращении подачи воды с Западной фильтрационной станции и Петровской насосной станции и последующем восстановлении водоснабжения. Также глава незаконной организации «ЛНР» Игорь Плотницкий подчеркивал, что вопрос о поставках воды на неподконтрольную территорию решен, а «власти «ЛНР» прилагают усилия для обеспечения «республики» водой, добываемой на своей территории».

Уполномоченный представитель Республики на Минских договорах Владислав Дейнего заявил сепаратистскому сайту «Луганский Информационный центр», что отключение воды связано с вопросами оплаты за воду. Он подчеркнул, что это украинская сторона сопротивляется тому, чтобы «ЛНР» рассчитывалась за потребленные ресурсы.

«Невозможно заплатить Украине за поставленную воду, если она делает все для того, чтобы эту оплату у нас не принять. А, как следствие, манипулируя вопросами отсутствия оплаты, Украина вновь прекращает подачу воды на территорию «ЛНР».

Напомним, что коммуникации, связывающие ОРДЛО с остальной Украиной, постепенно обрываются. Так Украина уже отказалась от поставок электричества на подконтрольную боевикам территорию Луганщины.