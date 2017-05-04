«ЛНР» не признает нотариальные документы Украины

«Совет министров» незаконной организации «ЛНР» принял постановление о непризнании нотариальных документов, выданных в Украине.

3 мая «Совет министров» ЛНР принял постановление «О принятии доверенностей, выданных иностранными государствами». Об этом сообщает информационное агентство «Исток». В постановлении указано, что нотариальные документы Украины временно не признаются «государственными органами и учреждениями ЛНР».

«Временно не признаются и не принимаются должностными лицами органов, предприятий, учреждений и организаций, уполномоченных на проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации недвижимости, нотариусами «Луганской Народной Республики», доверенности, удостоверенные нотариусами и уполномоченными органами иностранных государств, в том числе удостоверенных нотариусами Украины, уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления Украины, консульскими учреждениями и дипломатическими представительствами Украины, а также должностными лицами, доверенности которых приравниваются к нотариальным согласно гражданскому законодательству Украины (за исключением доверенностей, выданных на ведение и оформление наследственных прав на территории «Луганской Народной Республики»), которые выдавались после вступления в силу настоящего постановления», – сообщается в источнике.

Для доверенностей, выданных российскими нотариусами, делается исключение: нормы, утвержденные в постановлении, к ним не применяются.

В источнике сообщается, что документ вступит в силу через десять дней после его опубликования, то есть 14 мая 2017 года.