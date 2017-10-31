Дейнего заговорил о взаимном признании «ЛНР» и Каталонии

«Министр иностранных дел считает, что только взаимное признание непризнанных Каталонии и «ЛНР» прибавит обеим сторонам «веса»

«ЛНР» была бы не против признать Каталонию, если бы стороны вели переговоры по данному вопросу и если бы Каталония совершила бы симметричный шаг. Об этом заявил и.о. «министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего сепаратистским СМИ.

«Это вопрос двусторонний, нужно налаживать отношения, выходить на диалог. Взаимное признание было бы интересно, но в одностороннем порядке — это веса Каталонии не прибавит, и нам тоже», — сказал он.

Рассуждая об итогах непризнанного правительством Испании референдума, Дейнего заявляет, что «Ситуации в Каталонии и в Донбассе разные. Стороны пытаются выйти на уровень политического урегулирования. Мадрид не решается на силовое воздействие, использует политические методы. Но 155 статья конституции подразумевает роспуск местных (каталонских) органов власти. Ставит вопрос о смене людей в органах самоуправления, при этом, не давая гарантий, необходимых для Каталонии», — отметил он.

«Предмет для размышления есть, но говорить сейчас о чем-то — преждевременно», — заключил «министр».

Напомним, в минувшую пятницу, 27 октября, каталонский парламент утвердил итоги не признанного правительством Испании референдума и объявил о независимости региона, а Мадрид – о введении в действие 155-й статьи конституции, предусматривающей отмену каталонской автономии и установление прямого правления.