В Луганске расклеили листовки с агитацией против Плотницкого

Неизвестные призывают не допустить «произвола воровской власти»

В Луганске неизвестные расклеили листовки, агитирующие против действующего главы «республики» Игоря Плотницкого. Об этом написал на своей странице в Facebook Денис Казанский.

По мнению блогера, высокое качество печати листовок указывают на российское происхождение агитации.

«Есть версия, что это совсем не украинское подполье. Качество печати неплохое, но ни одна типография в ОРДЛО за такое сейчас не возьмется, а провезти из Украины большую партию очень тяжело. Похоже, что завозился тираж из Ростовской области», — написал Казанский.

Он также подчеркивает, что листовки появились сразу после того, как был уволен соратник Плотницкого Заур Ибрагимов.

«В последнее время над Плотным сгущаются тучи. На днях явно по указу из РФ сместили с должности «генпрокурора ЛНР» Заура Ибрагимова, который считался человеком Венедиктовича. С его уходом Плотницкий сильно ослабел. «МГБ» давно уже с ним враждует и является по сути конкурирующей структурой. Козырем Плотницкого был именно Заур, и его отстранение — очень плохой знак», — написал Денис Казанский.

Напомним, 21 октября стало известно об отставке «генпрокурора ЛНР» Заура Исмаилова. Исполняющим обязанности «генпрокурора» назначили «первого заместителя министра МВД» Виталия Подоброго.