О «летальных» и «нелетальных» спекуляциях

Тема поставок Украине вооружений и вообще поддержки Киева в его противодействии агрессии Кремля не теряет актуальности и обрастает все новыми и новыми спекуляциями.

Владимир КОПЧАК,

заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР)

Наши западные партнеры из НАТО и ЕС замерли в ожидании, как будет действовать дальше Дональд Трамп. Кремль продолжает делать ставку на раскачивание Украины изнутри с целью погрузить ее в политический хаос, будучи готовым в любой момент применить военный рычаг и надеясь все же достичь «большой сделки» по Украине с Вашингтоном. (Американские «Томагавки» по сирийским авиабазам не пошатнули эти планы). При этом Москва признанием паспортов т.н. «ЛДНР» де-факто похоронила Минский формат примирения, который давно уже выглядел тупиковым. На фронте востока Украины продолжается позиционное противостояние, продолжают гибнуть украинские военные…

В нынешних условиях вопрос поддержки Украины из-за рубежа – оружием и не только – следует рассматривать в нескольких плоскостях, а именно:

– какую помощь Украина уже получает и насколько она эффективна;

– в чем реально нуждается Украина на фронте, плюс пути достижения (получение/закупка за рубежом, собственное производство или получение в формате совместных проектов в рамках ВТС);

– реакция на эти процессы врага в лице нынешней кремлевской клики.

Итак, по порядку.

Что мы уже получаем от Запада

Нужно признать, что Украинская Армия получает помощь Запада, и помощь эта на сегодня носит – пускай и жестко ограниченный по номенклатуре и количеству, – но все же системный характер. При всем том, что тема предоставления оружия Украине живет на уровне политических спекуляций, ВСУ на сегодня получили контрбатарейные радары, приборы ночного видения, мобильные госпитали и прочее медицинское оборудование, средства связи, амуницию и т.д. Не стоит забывать также о помощи в подготовке и обучении личного состава ВСУ и Национальной гвардии.

Эта помощь, конечно, не стала ключевой в вопросе остановки врага и удерживания его на нынешней линии разграничения, но и лишней ее назвать никак нельзя. Складывается впечатление, что в нынешних условиях геополитического противостояния мы смогли получить ровно то, на что могли рассчитывать, если не больше…

Касаемо того, в чем нуждается сегодня Украинская Армия, сказано уже достаточно. Камнем преткновения и определенным «мемом» стало понятие «летальное оружие». Я бы вообще предложил прекратить в разрезе помощи Украине оперировать терминами «летальное – нелетальное» или «летальное наступательное – летальное оборонительное» оружие. Этим мы просто заговариваем тему.

Сегодня рассчитывать Киеву на современные средства поражения от США либо их партнеров по НАТО было бы, по меньшей мере, наивным.

В тоже время, системное наращивание поставок контрбатарейных РЛС при нынешнем характере позиционной войны приобретают критическую важность как раз в вопросах нанесения врагу летальных потерь и сохранения своего личного состава. То же самое можно сказать про современные разведывательные системы, в том числе, на базе беспилотников, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), современные средства закрытой связи и другую номенклатуру оборудования, которое формально попадает в категорию «нелетальное». И к которому как бы не должно быть вопросов в плане продажи/передачи Украине. Но поставки все равно носят ограниченный формат.

Об условности водораздела «летальное – нелетальное» оружие говорит факт передачи в 2016 году Литвой 150 тонн боеприпасов, которые были на вооружении ее армии до перехода на стандарты НАТО. Патроны к АК-47 – самые что ни на есть летальные боеприпасы, но проблем с их передачей не возникло в принципе.

Напугают ли «Джавелины» Путина?

Киеву следует понимать, что любая военно-техническая помощь Украине – это, прежде всего, инструмент политического давления на Кремль, а не только желание изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Мне сейчас сложно представить собственно саму возможность передачи Западом номенклатуры вооружений в объемах, способных кардинально склонить чашу именно военных весов в пользу Украины в противостоянии с военной машиной Кремля, – уж больно не сопоставимы потенциалы на случай полномасштабного вторжения. Но это не отменяет для Киева необходимости готовиться к такому сценарию.

…С самого начала боев на востоке Украины разгорелась дискуссия вокруг поставок Украинской Армии американских противотанковых комплексов (ПТРК) «Джавелин». После прихода к власти в Вашингтоне Д.Трампа, несмотря на все заверения представителей его новой администрации в дальнейшей поддержке Киева, перспектива в ближайшее время получить «Джавелины» выглядит призрачной.

Безусловно, система «Джавелин» не вызывает сомнений в своей эффективности, и даже сотня таких комплексов стала бы знаковым подспорьем на фронте. В то же время, заставил ли бы такой шаг отказаться Кремль от военных притязаний на Украину?

Так же как и антироссийские санкции (их эффективность – тема отдельного разговора), безусловно, оказывают давление на российскую экономику, но только не на процессы тотальной милитаризации Крыма, системного усиления собственных 1-го и 2-го армейских корпусов (АК) на оккупированных территориях украинского Донбасса, дальнейшего усиления группировок на направлениях нанесения потенциальных ударов по Украине. Целесообразность усиления санкций против России ни у кого в Украине (если не брать во внимание откровенную 5 колону Кремля) сомнений не вызывает.

В то же время, надеяться, что они изменят расклад на фронте или заставят Путина отказаться от Украины, – есть верхом наивности. По крайней мере, речь ведь пока и близко не идет о перспективе замораживании западных активов Путина и его ближайшего окружения, отключении Росси от банковской системы SWIFT или же других радикально действенных инструментах.

Что делает и что должен делать Киев

Так и с американскими ПТРК, – 100 «Джавелинов» не могут быть в принципе лишними на любой войне, но оторвано они вряд ли помогут решить исход войны. Простой пример. Украинскую сторону куда больше должны волновать поставки в войска национальных аналогов «Джавелинов» – ПТРК «Стугна-П» разработки КБ «Луч». Ровно 2 года назад директор госконцерна «Укроборонпром» Роман Романов анонсировал старт «массового производства» ПТРК «Стугна-П». Насколько массовыми стали поставки этих комплексов в войска по истечении двух лет? Удовлетворены ли запросы Армии в этих системах? Каковы отзывы от их применения в войсках? Устранены ли выявленные недостатки?

В развитие темы, важно также понимать, какие мероприятия предусмотрены и уже проведены, например, на случай удара врага на Черниговском направлении. Там предусмотрен хотя бы план быстрого перекрытия бетонными балками трассы, по которой поедут танки, так как вокруг одни болота? Решив указанные проблемы, которые нам вполне по силам, мы либо приблизим поставки «Джавелинов», либо этот вопрос потеряет актуальность сам по себе.

Киеву есть что предложить западным партнерам, особенно в свете последнего всплеска разработок частного сегмента украинской оборонки

Киеву необходимо сосредоточиться на реалистичных целях в сфере военно-технического сотрудничества со ставкой на реформы в секторе безопасности, в частности, в системе ОПК. Помнить при этом, что угроза полномасштабной войны долго и системно будет рассматриваться Кремлем как фактор давления на Киев. В этой связи, необходимо уделять особое внимание потенциальным совместным проектам с западными партнерами в военно-технической сфере.

Киеву есть что предложить западным партнерам, особенно в свете последнего всплеска разработок частного сегмента украинской оборонки, обусловленного войной с Россией. С одной стороны, Украине необходимо продвигать совместные проекты с отдельно взятыми странами НАТО на двусторонней основе (без «зонтика» Альянса). С другой – подготовить базу для вхождения на украинский рынок западных оборонных компаний, создать прозрачные и понятные правила игры для получения иностранных инвестиций, в чем у Украины беда не только в оборонном сегменте.

…Еще в начале 2014 года ЦИАКР сформулировал 3 составляющие залога того, что Украина выстоит как государство перед лицом кремлевской навалы, а именно:

– готовность страны на всех уровнях реально воевать и защищать свою независимость;

– помощь и поддержка Запада;

– кардинальное изменение ситуации внутри России как следствие украинской кровавой авантюры.

Все 3 составляющие – для нас критично важны. Но пункты 2-3 невозможны и бесполезны в принципе без реализации пункта номер 1. Украина должна надеяться, прежде всего, на себя. Да, это звучит банально. Но только в этом случае мы можем ожидать, что во время «гибридной» войны с Кремлем среди «гибридных» партнеров у нас, наконец, появятся и реальные союзники…