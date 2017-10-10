В «ЛНР» показали спектакль о Ленине, живущем в 2017 году

Луганская «академия культуры и искусств» поставила спектакль, в котором Грэм Филлипс сыграл Джона Рида

В Луганске состоялась премьера спектакля «Ленин в 17-м году» по пьесе российского драматурга Олега Лукошина. Спектакль ставили преподаватели и студенты фейковой «Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского». Об этом сообщает луганский новостной ресурс ЛИЦ.

В источнике подчеркивается, что постановщиком спектакля стала преподаватель кафедры театрального искусства ЛГАКИ Татьяна Дремова. Но делала она это «по авторскому замыслу ректора академии Валерия Филиппова». За основу сюжета было взято допущение о том, что Ленин дожил до 2017 года.

«Это исторические персонажи, помещенные в непривычную для себя среду. И я, как режиссер, ощущаю себя немножко биологом — я помещаю их в эту среду, и потом как будто бы под микроскопом наблюдаю, что происходило бы с этими персонажами, как они действовали бы, какими словами они разговаривали бы, какие действия они предпринимали бы именно в сегодняшнем дне, в сегодняшнем году», — рассказала Дремова.

Изюминкой спектакля стало участие в постановке британского журналиста Грэма Филлипса, который играл то ли себя, то ли журналиста Джона Рида, автора книги об Октябрьской революции «Десять дней, которые потрясли мир». Журналист и пропагандист «русского мира» по видеосвязи взял у Ленина интервью, обсудив с вождем мирового пролетариата события, происходящие сейчас в Донбассе.

«Если честно, это мое режиссерское изменение, которое я внесла в пьесу – в пьесе прописан журналист Джон, но я считаю, что Грэм – это абсолютный Джон Рид нашего времени, в войне на Донбассе он занимает ровно такую же роль, которую Рид занимал в Петрограде в 1917 году. Поэтому я попросила поучаствовать его в нашей «авантюре», он согласился, он очень помог, я ему очень признательна», — рассказала режиссёр.

Дремова намерена гастролировать со своим спектаклем, чтобы показать его как можно большей аудитории.