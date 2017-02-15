«Замуровали лекарства из гуманитарки» — «ЛНР» обвиняет луганских врачей (ВИДЕО)

«Генпрокуратура ЛНР» утверждает, что обнаружила в подвале «Луганской республиканской клинической больницы» (ЛРКБ — бывшая областная) склад с похищенными медикаментами, доступ к которым был закрыт дополнительно построенной стеной

«Генеральной прокуратурой ЛНР во исполнение распоряжения главы Республики «О проведении проверки деятельности государственного учреждения «Луганская республиканская клиническая больница» в ходе проверки деятельности указанного учреждения установлено, что должностные лица больницы в период времени с 2015 года по февраль 2017 года с использованием своего служебного положения совершили хищение путем присвоения чужого, вверенного им имущества», — сообщил замначальника следственного отдела «Генпрокуратуры ЛНР» Александр Александров, передает ЛИЦ.

«10 февраля 2017 года указанное похищенное имущество в ходе проведенного осмотра места происшествия было обнаружено и изъято сотрудниками Генеральной прокуратуры ЛНР, — уточнил он. — Похищенные лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование были спрятаны в подвальном помещении больницы, при этом они были еще дополнительно «замурованы» построенной стеной, которая закрывала доступ в подвальное помещение».

Александров отметил, что всего было изъято «более 1100 коробок с лекарственными средствами, медицинскими изделиями и оборудованием».

«13 февраля 2017 года в порядке ст. 94 УПК ЛНР по подозрению в совершении указанных преступлений задержан главный врач государственного учреждения «Луганская республиканская клиническая больница» Вольман Олег Валерьевич», — сообщил Александров.