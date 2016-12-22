Как кандидат от «Оппоблока» «кинул» жителей Станично-Луганского района

Вот уже больше четырех месяцев прошло после проведения внеочередных выборов в 114 округе в Луганской области. Однако страсти не утихают до сих пор. Люди в прифронтовом Станично-Луганском районе, которые работали на кандидата в народные депутаты от «Оппозиционного блока» Бориса Лебедева, до сих пор не получили обещанной им оплаты за работу и все их попытки добиться справедливости успехом не увенчались.

«Реальная газета» решила разобраться в ситуации, и вот какая картина вырисовалась:

«Все начиналось очень красиво. – Рассказывает нам обманутый активист. – Приезд Юрия Бойко в Новопсков, встреча с Борисом Лебедевым, потом съезд «Оппозиционного блока», выдвижение Лебедева кандидатом в депутаты. И все. Центральный орган партии видимо посчитал, что на этом его функция закончилась. Вся остальная работа ложится на плечи областной партийной организации, ее только что назначенного руководителя Сергея Дунаева и самого кандидата. И вот эти два руководителя, в силу своих знаний и опыта проведения избирательных компаний, стали организовывать избирательный процесс.

Скорее всего они посчитали, что люди, на себе узнавшие весь ужас войны, пережившие обстрелы, потерявшие свои дома, а многие потерявшие своих близких и друзей, и так проголосуют за кандидата от «Оппоблока». Поэтому сильно «напрягаться» необходимости нет. Разрабатывать стратегию, продумать тактику проведения избирательной компании – лишняя трата сил и средств. Авось прокатит и так!

Так и поступили. Областной штаб организовывать не стали. В свой избирательный штаб кандидат набрал не профессионалов, а симпатичних и веселых девчат. И работа пошла. Лебедев хаотично разъезжал по округу, лично ходил по базарам, раздавал газету и всех просил на выборах поддержать «Оппоблок». Кроме того агитаторы четырежды разносили газету в которой интервью с кандидатом Лебедевым было напечатано почему то на второй странице и агитаторам приходилось газеты разворачивать,чтобы фото Лебедева было на первой страницу. Вот такая агитация.

А за две недели до выборов случились совсем непонятные события. Лебедев заявил,что его избирательный штаб объединяется… с избирательным штабом Тараса Констанчука! Появились бойкие киевские ребята, которые ездили по району, проводили якобы семинары с членами участковых комиссий, выдавали дипломы и аванс за работу, и как бы между прочим заявляли о том, что нужно голосовать за Констанчука.

На наши недоуменные вопросы Лебедев заявил, что это все нормально и так нужно. Дальше больше – на общем собрании членов УИК 16 июля ими официально было обьявлено, что наш кандидат – Констанчук, а Лебедев – технический кандидат. И опять Лебедев заявил – это нормально. Что это были за игры, до сих пор никто не понял.

В тоже время кандидат Шахов, видимо, наняв серьезных политтехнологов, развернулся во всю ширь. И по рассказам жителей, он как и раньше сделал ставку на подкуп избирателей. Но если в 2012 году это была «пирамида», то на этих выборах избирателям открыто раздавались по 200 гривен, энергосберегающие лампочки и обещалась 50% льгота по уплате электроэнергии. И деньги не просто раздавались, а составлялись списки под роспись, что этот человек будет голосовать за Шахова. Вся эта работа проводилась открыто. На сигналы о нарушении Закона окружная комиссия не реагировала, а Лебедев заявлял: «Ничего страшного, не вмешивайтесь, пусть берут деньги у Шахова , а голосуют за меня».

Вот с такими « успехами» мы подошли к дню голосования.

Подсчет голосов показал, что «авось» Лебедева и Дунаева не прошел. Лебедев проиграл везде! Даже в Новопсковском районе, где он работает председателем районного совета, пусть не Шахову, так Мошенскому.

Тогда, оскорбленный кандидат Лебедев решил, что раз его не избрали, то и платить людям не за что. Обойдутся, повозмущаются и успокоятся. На резонное замечание руководителя районного штаба о том, что этого делать нельзя, он ответил нецензурной бранью – мол, вы там завалили выборы и еще имеете наглость говорить о каких-то деньгах.

Обращение работников штаба к Дунаеву тоже не дало результатов. Он пообещал разобраться и не выполнил свого обещания.

После опубликования открытого письма Лебедев выплатил задолженность отдельным членам УИК, которые подписали обращение. А остальных опять «кинул».

Возникает вопрос. Неужели руководство партии «Оппозиционный блок» так уверенно в своем рейтинге, что может позволить себе отказаться от района, в котором проживает 28 тысяч избирателей?»