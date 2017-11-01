Представители «ЛНР» и «ДНР» ответил на заявление Волкера

Боевики заявили, что миротворцы ООН будут введены на Донбасс только после одобрения «Л-ДНР»

Миротворческие силы ООН появятся на Донбассе только после того, как этот вопрос будет согласован с главами боевиков в Донецке и Луганске. Об этом говорится в совместно заявлении представителей группировок «ЛНР» и «ДНР» Дениса Пушили на и Владислава Дейнего, которое распространили сепаратистские СМИ.

«Господин Волкер, видимо, не успел ознакомиться с подлинниками Минских соглашений», — заявили боевики в начале своего выступления и обещают выслать представителю США копию документов, под которыми стоят подписи глав Народных Республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

«На этом основании ДНР и ЛНР и впредь будут участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию, хочет этого Волкер или не хочет», – говорится в тексте.

«Без нашего согласия никаких сил ООН на Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в Контактной группе, где мы полноправно представлены. Если мистер Волкер хочет избежать провала своей миссии, он может обратиться в Контактную группу. Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам ДНР и ЛНР», – отмечается в заявлении.

Накануне Волкер заявил, что мандат миссии ООН на Донбассе не должен согласовываться с «ДНР» и «ЛНР».