Россия планирует сократить финансирование «гуманитарной поддержки» «Л-ДНР», — СМИ

Как стало известно СМИ, в 2018-2020 годах из федерального бюджета РФ исключают пункты, связанные с ОРДЛО

Начиная с 2019 года, Россия может сократить расходы на финансирование деятельности боевиков, находящихся в ОРДЛО. Освободившиеся деньги планируют направить на строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области. Как стало известно РБК, поручение Минфину РФ «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября.

Если верить открытым документам, то там вообще нет формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий» или чего-то похожего.

«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова [помощник президента Владислав Сурков], как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», – говорит один из собеседников издания.

При этом в министерстве финансов РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и представитель Козака отказались от комментариев. «Члены незаконных организаций «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Владислав Дейнего не ответили на запросы и звонки журналистов», — говорится в сообщении.

Предполагаемое исключение из бюджета «гуманитарной поддержки», которая могла бы полагаться Донбассу, — это лишь один из предложенных источников дополнительного финансирования Крыма и Калининграда наряду с возможным повышением акцизов на бензин, сокращением субсидий РЖД и рядом других мер, денежный эффект которых в документе не обозначен. Все они в совокупности должны позволить обеспечить финансирование мероприятий на 165 миллиардов рублей. Поэтому оценить, сколько тратится из бюджета на «гуманитарную поддержку» Донбасса, по документу, имеющемуся в распоряжении РБК, невозможно.

Возможное прекращение «гуманитарной поддержки» не означает прекращение финансовой поддержки отдельных районов Донбасса, отмечают два источника в Госдуме и один в правительстве РФ. По словам одного из источников, финансирование «ДНР» и «ЛНР» полностью засекречено, описывается секретными постановлениями правительства, закрытыми строчками в бюджете. Неясно, что понимается под расходами на «гуманитарную поддержку», но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования, объясняет он.

Ранее сообщалось, что Российские власти рассматривают вариант замены глав группировок. «ДНР» может возглавить экс-депутат «Партии регионов» Александр Бобков, а «ЛНР» – лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга.