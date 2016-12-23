Боевика «ЛНР» из Латвии обвиняют в геноциде и военных преступлениях

Гражданину Латвии, участвовавшему в вооруженном конфликте на Донбассе, ужесточили обвинения — помимо незаконного участия в боевых действиях бывший боевик «ЛНР» обвиняется латвийской прокуратурой в преступлениях против человечества и мира, в геноциде и военных преступлениях, совершенных в составе преступной организации. Об этом пишет REGNUM, передают Новости Донбасса.

Житель Даугавпилса Артем Скрипник присоединился к боевикам на Донбассе в 2014 году. Осенью того же года был ранен в голову под Луганском, в результате чего у него частично обездвиженные рука и нога. Полиция Латвии задержала его зимой текущего года и поместила в Рижскую центральную тюрьму.

С 2016 года Уголовный кодекс Латвийской республики включает статью, которая предусматривает наказание за участие в военных конфликтах за рубежом. При этом, у следствия отсутствуют доказательства о том, что Скрипник воевал в составе «ЛНР» после вступления в силу статьи.

Как утверждает издание, полицейские Латвии якобы дважды предлагали Скрипнику сделку: взамен на условный срок дать показания о присутствии российских военнослужащих на востоке Украины.

Сейчас помимо незаконного участия в боях на Донбассе Скрипникуинкриминируют преступления против человечества, геноцид и военные преступления в составе преступной организации («ЛНР»). Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от десяти лет до пожизненного.

Суд предположительно состоится в первые месяцы 2017 годы.

О Скрипнике активно пишут ряд российских и подконтрольных «Л-ДНР» СМИ. Из этих источников известно, что интересы 26-летнего Скрипника в суде представляет адвокат Имма Янсоне. Она утверждает, что ее подзащитный занимался раздачей гуманитарной помощи на Донбассе и и не принимал участия в боях против украинских вооруженных сил.