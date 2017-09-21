В «ДНР» заработала своя фабрика вермишели быстрого приготовления

Планируется, что предприятие будет выпускать 800 тонн продукции в месяц

Отжатая группировкой «ДНР» Донецкая макаронная фабрика запустила в производство лапшу быстрого приготовления. Об этом сообщают СМИ, контролируемые боевиками.

По словам начальницы производственно-технологической лаборатории фабрики Натальи Николенко, для изготовления вермишели используют местную, а специи закупают в России. Донецкая лапша быстрого приготовления получила название «Подкрепись за пять минут».

«Всего такой вермишели быстрого приготовления линия сможет изготовить за сутки более семисот килограммов: острой и неострой, со вкусом курицы, грибов и говядины. По информации нашего отдела маркетинга, большим спросом у населения пользуется вермишель неострая со вкусом курицы. Мы готовы поддержать выбранную в ДНР линию», — сказала Николенко.

Для изготовления лапши быстрого приготовления на фабрике была запущена третья линия. В «ДНР» заявляют, для нужд «республики» будет выпускаться 800 тонн продукции в месяц.