В «ЛНР» легализовали вскрытие пустых квартир

«Совет министров ЛНР» 27 февраля утвердил постановление «Об утверждении порядка проникновения в жилище в целях ликвидации повреждений, причиненных в результате боевых действий».

В документе сказано, что «в администрациях городов и районов ЛНР должны быть сформированы списки жилищ, которые имеют повреждения и препятствуют предоставлению жилищно-коммунальных услуг остальным жильцам», — передает «МИА Исток».

В «Министерстве строительства и ЖКХ ЛН»Р специалисты утверждают сроки ремонта таких жилищ и передают план ремонта в администрации. В администрациях для проникновения в жилище формируется комиссия. В неё должны войти два представителя администрации, два представителя организации, обслуживающей многоквартирный дом, иное жилище (ЖЭК, ОСМД или другое), три жильца многоквартирного дома или соседи, если ремонт проводится в домовладении. Председателем комиссии является представитель администрации.

После вскрытия дома или квартиры организация, которая делает ремонт, меняет замки за свои средства, а комиссия составляет протокол осмотра с фотофиксацией, комнаты, в которых не проводится ремонт, опечатываются. В постановлении сказано, что ремонт должен происходить в дневное время суток и в кратчайшие сроки. Когда ремонтные работы закончены, ключи от квартиры или дома передаются председателем комиссии руководителю организации, обслуживающей многоквартирный дом, иное жилье (ЖЭК, ОСМД, другие), о чем составляется акт. Все протоколы, акты и другие документы комиссии формируются в дело и хранятся в администрации в течение трёх лет. Этот порядок проникновения в жилища вступает в силу через десять дней после опубликования.