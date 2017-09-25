Соратник Захарченко заявил, что это Путин сдерживает «Л-ДНР» от похода на позиции ВСУ

По мнению Александра Казакова, если Россия перестанет поддерживать ОРДЛО, боевики ринутся в наступление на подконтрольный Донбасс

Советник главы группировки «ДНР» Александр Казаков заявил, что после того, как Россия перестанет поддерживать боевиков из ОРДЛО, те попытаются отвоевать подконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Россия только в том случае откажется от экономической помощи, если откажется от политической поддержки республик. Но если Россия откажется от республик, то Путин не сможет влиять на республики и сдерживать их от того, чтобы забрать свои, временно оккупированные Киевом, территории военным способом. А потом обеспечить свою безопасность путем уничтожения источника агрессии за своими границами», – заявил Казаков.

По словам советника главы «ДНР» Захарченко, поддержка со стороны Москвы является гарантией для Украины от того, «что армии ДНР и ЛНР пойдут вперед».

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует сократить расходы на группировки «Л-ДНР».